Che Tempo Che Fa, Marco Mengoni: dal tour negli stadi ai palazzetti, e non solo…

In attesa dell’inizio del tour negli stadi 2025, ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, Marco Mengoni ha annunciato cinque nuove date live, che in autunno lo vedranno tornare ad esibirsi sui palchi dei principali palazzetti italiani, per poi approdare in Europa.

MARCO MENGONI A CHE TEMPO CHE FA: IL TOUR E… I POMODORI

Prima di iniziare a chiacchierare con Fabio Fazio, Marco Mengoni si è esibito sul palco di Che Tempo Che Fa con un medley, che l’ha visto interpretare Ti Ho Voluto Bene Veramente, Mandare Tutto All’Aria e Due Vite.

Poi, il cantautore ha parlato di Marco Negli Stadi 2025: “Questo tour sarà molto complesso. Sarà un vero e proprio viaggio, sia psicologico che emotivo. E, come faccio di solito, anche questa volta ho disegnato io il palco“.

Ma non è tutto! Marco è infatti tornato a parlare anche della sua passione per il giardinaggio e, in particolare, dei pomodori che coltiva in terrazzo. Perché Mengoni ha il pollice verde, canta, dipinge, cuce, fa bricolage e gioca pure a tennis, ma… non va più a cavallo!

MARCO MENGONI: LE DATE DEL TOUR

Mentre cresce l’attesa per l’inizio del tour Marco Negli Stadi 2025, per il quale sono già stati venduti 500 mila biglietti, il cantautore di Ronciglione annuncia cinque date live nei principali palazzetti d’Italia, che precederanno l’inizio del tour europeo Live in Europe 2025.

Scopriamo insieme tutte le date ad ora annunciate!

MARCO NEGLI STADI 2025

21 Giugno – LIGNANO SABBIADORO , Stadio Comunale Guido Teghil

, Stadio Comunale Guido Teghil 26 Giugno – NAPOLI , Stadio Diego Armando Maradona ( SOLD-OUT )

, Stadio Diego Armando Maradona ( ) 2 Luglio – ROMA , Stadio Olimpico

, Stadio Olimpico 5 Luglio – BOLOGNA , Stadio dall’Ara

, Stadio dall’Ara 6 Luglio – BOLOGNA , Stadio dall’Ara

, Stadio dall’Ara 9 Luglio – TORINO , Stadio Olimpico

, Stadio Olimpico 13 Luglio – MILANO , Stadio San Siro

, Stadio San Siro 14 Luglio – MILANO , Stadio San Siro

, Stadio San Siro 17 Luglio – PADOVA , Stadio Euganeo

, Stadio Euganeo 20 Luglio – BARI , Stadio San Nicola

, Stadio San Nicola 23 Luglio – MESSINA , Stadio San Filippo

, Stadio San Filippo 24 Luglio – MESSINA, Stadio San Filippo (SOLD-OUT)

MARCO MENGONI LIVE IN EUROPE 2025

LE DATE NEI PALAZZETTI

8 Ottobre – TORINO , Inalpi Arena

, Inalpi Arena 22 Ottobre – PESARO , Vitrifrigo Arena

, Vitrifrigo Arena 28 Ottobre – FIRENZE , Mandela Forum

, Mandela Forum 2 Novembre – EBOLI , Palasele

, Palasele 8 Novembre – ROMA, Palazzo dello Sport

LE DATE EUROPEE

19 novembre 2025 – Ginevra , Arena – Svizzera

, Arena – Svizzera 21 novembre 2025 – Stoccarda , Hanns-Martin-Schleyer-Halle – Germania

, Hanns-Martin-Schleyer-Halle – Germania 22 novembre 2025 – Düsseldorf , Mitsubishi Electric Halle – Germania

, Mitsubishi Electric Halle – Germania 24 novembre 2025 – Zurigo , Hallenstadion – Germania

, Hallenstadion – Germania 26 novembre 2025 – Francoforte , Festhalle – Germania

, Festhalle – Germania 27 novembre 2025 – Monaco di Baviera , Olympiahalle – Germania

, Olympiahalle – Germania 30 novembre 2025 – Bruxelles , Forest National – Belgio

, Forest National – Belgio 1 dicembre 2025 – Utrecht , TivoliVredenburg – Olanda

, TivoliVredenburg – Olanda 3 dicembre 2025 – Parigi , Salle Pleyel – Francia

, Salle Pleyel – Francia 5 dicembre 2025 – Esch-sur-Alzette , Rockhal – Lussemburgo

, Rockhal – Lussemburgo 7 dicembre 2025 – Londra , O2 Forum Kentish Town – Regno Unito

, O2 Forum Kentish Town – Regno Unito 10 dicembre 2025 – Madrid, Palacio Vistalegre – Spagna

I biglietti per le nuove cinque date nei palazzetti saranno disponibili in pre-sale a partire dalle ore 15.00 di oggi, lunedì 12 maggio, mentre per acquistarli nei punti vendita autorizzati bisognerà attendere le ore 16.00 di mercoledì 14 maggio.

