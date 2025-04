Alex Britti, in arrivo una nuova versione di “Oggi Sono Io” con Marco Mengoni

Ventisei anni dopo la sua pubblicazione, nel 1999, Alex Britti dona un nuovo abito a Oggi Sono Io, questa volta impreziosita dalla voce di Marco Mengoni, che già quindici anni fa aveva deciso di prestare la voce a questo brano e di dargli nuove sfumature.

“Oggi Sono Io è uscita nel 1999 e ha avuto una storia incredibile, segnando il mio percorso e rimanendo nel cuore di tanti.

Poi, è arrivata anche un’inaspettata e meravigliosa versione di Mina (2001 – inserita nella racconta Patinum Collection 2 del 2006, nda).

Ora, nel 2025, ci ritroviamo in studio per riabbracciare questa canzone, che da stanotte riabbraccerà tutti”, ha scritto Britti sui social a corredo di un video che lo ritrae in studio proprio insieme a Mengoni.

Da quanto si deduce dalle parole del cantautore e chitarrista, questa nuova versione di Oggi Sono Io sarà dunque disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download a partire da domani, venerdì 18 aprile.

Contenuto all’interno della ristampa dell’album It.Pop, la cui prima edizione risale al 1998, Oggi Sono Io è il brano con cui Alex Britti ha partecipato al Festival di Sanremo 1999, vincendo nella sezione “Giovani“, e vanta ad oggi oltre 41 milioni 850 mila stream su Spotify, dove – senza alcun dubbio – è il brano più apprezzato dell’artista.

Al secondo posto troviamo invece Una Su 1.000.000 con poco più di 36 milioni 400 mila stream, mentre sul gradino più passo del podio è stabile un altro singolo estratto da It.Pop, ovvero Solo Una Volta (o tutta la vita), con 32.209.522 stream.