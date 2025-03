Alex Britti in tour nell’estate 2025 per celebrare il suo album simbolo: It.Pop

In attesa del concerto evento Feat.Pop, in programma il 22 giugno 2025 nella suggestiva cornice delle Terme di Caracalla a Roma con la partecipazione di ospiti d’eccezione, Alex Britti annuncia le date del tour 2025, una nuova serie di concerti estivi che lo vedranno protagonista in tutta Italia a partire dal 1° maggio.

Il tour sarà un’occasione speciale per celebrare It.Pop, l’album pubblicato nel 1998 che ha segnato il debutto discografico di Britti e che ha aperto le porte a una carriera ricca di successi e riconoscimenti.

Sul palco, Alex Britti proporrà il meglio del suo repertorio, alternando brani storici come Solo una volta, Oggi sono io, 7000 caffè, Gelido, La vasca, ma anche i più recenti come Nuda, Supereroi e Uomini, il tutto nel suo stile unico che mescola blues, rock e cantautorato.

Dopo il tour 2024, che ha superato le trenta date e si è concluso con il live al Palazzo dello Sport di Roma, il 2025 si apre con nuove tappe tra festival, arene e piazze, tra cui l’atteso show di giugno nella capitale.

Il tour è prodotto da Just1 e Hook, e organizzato da Friends&Partners. I biglietti sono in vendita dalle ore 18 di oggi su Ticketone e nei punti autorizzati.

ALEX BRITTI – DATE DEL TOUR ESTIVO 2025

22 giugno – Roma @ Terme di Caracalla

– Roma @ Terme di Caracalla 1 maggio – Capannori (LU) @ Piazza Aldo Moro

– Capannori (LU) @ Piazza Aldo Moro 7 giugno – Porto Torres (SS) @ Festha Manna, Piazza Cristoforo Colombo

– Porto Torres (SS) @ Festha Manna, Piazza Cristoforo Colombo 29 giugno – Treviolo (BG) @ Treviva Festival, Piazza Benedetti

– Treviolo (BG) @ Treviva Festival, Piazza Benedetti 11 luglio – Mirano (VE) @ Mirano Summer Festival

– Mirano (VE) @ Mirano Summer Festival 18 luglio – Capurso (BA) @ Multiculturita Summer Festival, Sagrato Basilica Madonna del Pozzo

– Capurso (BA) @ Multiculturita Summer Festival, Sagrato Basilica Madonna del Pozzo 5 agosto – Santa Maria di Castellabate (SA) @ Villa Matarazzo

– Santa Maria di Castellabate (SA) @ Villa Matarazzo 8 agosto – Verona @ Verona Folk, Teatro Romano

– Verona @ Verona Folk, Teatro Romano 9 agosto – Sirolo (AN) @ Parco della Repubblica

– Sirolo (AN) @ Parco della Repubblica 12 agosto – Asiago (VI) @ Asiago Live, Piazza Carli

– Asiago (VI) @ Asiago Live, Piazza Carli 16 agosto – Noto (SR) @ Scalinata della Cattedrale

– Noto (SR) @ Scalinata della Cattedrale 26 agosto – Vico del Gargano (FG) @ Piazza Monte Tabor

Foto di copertina di Ginevra Guidotti