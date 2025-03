Alex Britti: Un concerto-evento per celebrare It.Pop tra ospiti e grandi successi

ALEX BRITTI PORTA “FEAT.POP” alle Terme di Caracalla: un evento imperdibile per celebrare IT.POP.

Il 22 giugno 2025 Alex Britti sarà protagonista di un evento musicale unico nella suggestiva cornice delle Terme di Caracalla a Roma. Il concerto, intitolato Feat.Pop, vedrà la partecipazione di grandi ospiti per celebrare il primo album dell’artista, It.Pop, che ha segnato l’inizio della sua straordinaria carriera.

Un live imperdibile che promette emozioni e musica d’autore, con la presenza di colleghi e amici che condivideranno il palco con Britti in questa speciale serata romana. Con la sua inseparabile chitarra, l’artista accompagnerà il pubblico in un viaggio musicale attraverso i brani di It.Pop e i successi che hanno segnato il suo percorso artistico. Tra questi, Gelido, Da Piccolo, Solo una volta, La vasca, Oggi sono io e 7000 caffè, fino ai brani più recenti come Tutti come te, Nuda, Supereroi e Uomini.

“Celebrare il mio primo album It.Pop è davvero un traguardo incredibile” – racconta Britti – “Tutto quello che è derivato da quel primo progetto ha segnato profondamente la mia vita e la mia carriera. Suonare dal vivo quei brani con ospiti e amici sarà un’emozione unica”.

Il concerto Feat.Pop sarà un viaggio tra le diverse anime musicali di Alex Britti: dal pop delle origini fino ai pezzi più recenti dalle sonorità sofisticate, con atmosfere rarefatte e incursioni nel jazz, sempre mantenendo l’anima blues e rock che caratterizza il suo stile.

Dopo un 2024 di grande successo, con oltre trenta date in tutta Italia e il gran finale al Palazzo dello Sport di Roma, l’evento del 22 giugno 2025 si preannuncia come un’esperienza musicale intensa e suggestiva. Le Terme di Caracalla, con il loro fascino monumentale, offriranno uno scenario mozzafiato per una serata speciale, in cui la musica e le emozioni si fonderanno in uno spettacolo irripetibile.

L’evento è organizzato da Friends&Partners e prodotto da Just1 e Hook.

Britti è reduce dalla partecipazione all’ultima edizione di Ora o mai più dove ha ricoperto il ruolo di coach di Matteo Amantia, secondo classificato nel programma.

Foto di copertina di Ginevra Guidotti.