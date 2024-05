Alex Britti: testo e significato del nuovo singolo “Uomini” scritto con Luca Narducci

Alex Britti, “Uomini“: significato del testo del nuovo singolo

Con un annuncio sui social, venerdì 24 maggio Alex Britti torna con il nuovo singolo “Uomini” (It.Pop, distribuito da Believe), disponibile in digitale e in radio. Il brano è già disponibile in pre-save qui.

Con il medesimo post, l’artista ha anche annunciato delle nuove date al suo tour estivo, già partito dall’Abruzzo.

ALEX BRITTI, “UOMINI”

Si tratta di un brano estivo e potente, prodotto dallo stesso artista e scritto insieme a Luca Narducci e uscirà a distanza di sei mesi dall’ultimo singolo “Supereroi“. “Uomini” è anche il primo tassello del prossimo progetto discografico in arrivo, all’interno del quale, anche attraverso questo brano, il cantautore sperimenta mescolando più generi musicali: dalle influenze reggae dell’ukulele alle sonorità più pop, passando per il blues.

Dunque, è possibile considerare “Uomini” un nuovo capitolo importante nella carriera di Alex Britti che si candida anche come uno dei brani più rappresentativi dell’estate in arrivo.

ALEX BRITTI, “UOMINI”: significato del brano

In “Uomini“, Alex Britti racconta gli uomini compiendo un intenso viaggio introspettivo dedicato alla medesima figura maschile sotto più aspetti, mettendo in discussione il modello imposto dalla società.

Sul brano: «”Uomini” è una canzone che parla di noi maschi, di come siamo fatti, di come ci relazioniamo con il mondo e con le persone che ci circondano e di come è cambiata la nostra percezione nel tempo, di quanto per fortuna oggi siamo molto più liberi che in passato».

Continua: «Mi sono ispirato guardando i nuovi modelli maschili che emergono dalla TV e dai social, uomini non intrappolati in vecchi stereotipi ma più liberi da tutti i punti di vista, sono saltate tutte le barriere e finalmente viviamo in un epoca di totale libertà espressiva. È una sorta di riflessione sulle nostre potenzialità, non c’è da aver paura di mostrarci per quello che siamo, nemmeno con tutte le nostre imperfezioni».

ALEX BRITTI, “UOMINI”: TESTO del brano

In questo mondo nuovo così colorato

tutto sta cambiando più velocemente

gli uomini non sono quelli di una volta

spiegami il problema scusa vado di fretta

se oggi tutto corre tutto si può fare

un viaggio senza meta l’immaginazione

ricordo altri tempi che faceva strano

assumere la propria onesta posizione

alza il volume senti che arriva l’estate

e non c’è più niente di più giusto

di fare quello che ti pare

se infondo ti fa sorridere

ormai ci siamo liberati

i generi non sono più classificati

che ne so, riderò, cambierò, ma però, sbaglierò

perché infondo siamo uomini

figli delle donne ma siamo differenti

uomini

uguali in tutto il mondo ma cambiano gli accenti

uomini

con il cuore in mano e una rosa tra i denti

uomini

come piace a te

Non avere paura

che infondo la vita è una

e se pensi sia giusto

non battere ciglio

tu fallo e rifallo ma fallo per te

ormai ci siamo allineati

i generi non sono più classificati

che ne so riderò, cambierò, ma però, sbaglierò

perché infondo siamo uomini

figli delle donne

ma siamo differenti

uomini

uguali in tutto il mondo ma cambiano gli accenti

uomini

con i muscoli in vista e il rossetto sui denti

uomini

come piace a te

Se non ti rendi conto e non tieni il passo

sei rimasto al palo un po’ indietro nel tempo

accendi la TV e vedi un uomo diverso

che parla e che si veste come crede sia meglio

arriveremo finalmente a un punto di svolta

la canteremo insieme ‘sta canzone ‘sta volta

e lo so riderò, cambierò, ma però, sbaglierò

perché infondo siamo ancora uomini

figli delle donne

ma siamo differenti

uomini

uguali in tutto il mondo ma cambiano gli accenti

uomini

con il cuore in mano e una rosa tra i denti

uomini

come piace a te

ALEX BRITTI, “UOMINI” LE DATE DEL TOUR

“Uomini” è uno dei pezzi che accompagnerà l’artista nel suo Alex Britti Live 2024 che lo vedrà protagonista di numerosi appuntamenti nei principali festival e piazze italiane. Il gran finale sarà a Roma il prossimo autunno. Il tour è prodotto da Just1 e organizzato da OTR. Di seguito, le date aggiornate:

21/06/2024 – Chiari (BS) – Chiari Music Festival

22/06/2024 – Ferrere (AT) – Monferrato On Stage

28/06/2024 – Ischia (NA) – Piazza Antica Reggia

30/06/2024 – Galatina (LE) – Piazza Alighieri

05/07/2024 – San Tammaro (CE) – Real Sito di Carditello

14/07/2024 – Barletta (BAT) – Fossato del Castello

19/07/2024 – Lugano (CH) Blues To Bop, LongLake Festival

24/07/2024 – Lecco – Lake Arena

27/07/2024 – Castellana Grotte (BA) – Largo Porta Grande

03/08/2024 – Porto Recanati (MC) – Arena Beniamino Gigli

05/08/2024 – Roseto degli Abruzzi (TE) – Stadio Fonte dell’Olmo, Emozioni in Musica

21/08/2024 – Borore (NU) – Piazza della Libertà

08/09/2024 – Siderno (RC) – Piazza Portosalvo (NUOVA DATA)

18/10/2024 – ROMA – PALAZZO DELLO SPORT

Foto di Fabrizio Cestari