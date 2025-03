Marco Mengoni Live in Europe, in attesa del nuovo album arriva il tour europeo a fine 2025

Il 2025 sarà un anno intenso per Marco Mengoni che, dopo aver annunciato ormai un anno fa il tour negli stadi che partirà a giugno, ha pubblicato sui propri social le date del tour europeo che lo vedranno impegnato tra novembre e dicembre 2025.

Inoltre, Marco Mengoni ha pubblicato lo scorso novembre il suo ultimo singolo Mandare tutto all’aria che preannuncia con molta probabilità un nuovo progetto discografico in uscita nei prossimi mesi.

MARCO MENGONI, LE DATE DEL TOUR EUROPEO

L’ultimo tour in Europa dell’artista di Ronciglione risale alla fine del 2023, il quale registrò numerosi sold out. Le date del 2025 sono ben 12 e lo porteranno in giro nelle grandi arene europee dall’Inghilterra alla Spagna, fino addirittura al Lussemburgo. Prodotto e organizzato da Live Nation, di seguito il calendario in aggiornamento:

19 novembre 2025 – Ginevra, Arena – Svizzera

21 novembre 2025 – Stoccarda, Hanns-Martin-Schleyer-Halle – Germania

22 novembre 2025 – Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle – Germania

24 novembre 2025 – Zurigo, Hallenstadion – Germania

26 novembre 2025 – Francoforte, Festhalle – Germania

27 novembre 2025 – Monaco di Baviera, Olympiahalle – Germania

30 novembre 2025 – Bruxelles, Forest National – Belgio

1 dicembre 2025 – Utrecht, TivoliVredenburg – Olanda

3 dicembre 2025 – Parigi, Salle Pleyel – Francia

5 dicembre 2025 – Esch-sur-Alzette, Rockhal – Lussemburgo

7 dicembre 2025 – Londra, O2 Forum Kentish Town – Regno Unito

10 dicembre 2025 – Madrid, Palacio Vistalegre – Spagna

I biglietti per il Marco Mengoni Live in Europe 2025 saranno disponibili in presale da mercoledì 12 marzo, mentre da da venerdì 14 marzo sarà aperta la vendita generale dalle ore 12:00 (local time) sul sito di Live Nation.

Foto di copertina a cura di Andrea Bianchera