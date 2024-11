Marco Mengoni, arriva la conferma: “Mandare tutto all’aria” è il suo nuovo singolo

Marco Mengoni, Mandare tutto all’aria: significato del testo del nuovo singolo

Dai social dell’artista, arriva finalmente la conferma: si intitola Mandare tutto all’aria (Epic Records / Sony Music Italy) il nuovo singolo di Marco Mengoni, in uscita venerdì 29 novembre in radio e su tutte le piattaforme digitali.

Come anticipato domenica, Marco Mengoni ha spoilerato un piccolo segmento del nuovo brano durante il Pomeridiano di Amici 24 domenica 24 novembre, poi subito dopo durante la Coppa Davis e ieri mattina – lunedì 25 novembre – in un programma di Antonella Clerici.

Gli indizi erano stati comunque tanti e sparsi principalmente sul suo profilo Spotify, tra canvas cambiati e numeri spuntati sullo sfondo, e i fan si erano già iniziati a domandare se il ritorno dell’artista di Ronciglione fosse imminente o no. In più, lunedì 25 novembre, alle 14:00 in punto, Mengoni ha postato dei teaser sui suoi profili social, tutti e quattro con video diversi: Facebook, Instagram, X e TikTok.

Mandare tutto all’aria è stato scritto da Marco Mengoni stesso insieme a Edoardo D’Erme (Calcutta), Davide Petrella e Andrea Suriani e prodotto da Edoardo D’Erme insieme a Giovanni Pallotti e Andrea Suriani.

Il singolo presenta una chiara matrice cantautorale ma, al tempo stesso, si contraddistingue per la sua dinamica up con sonorità French Touch: bpm alti e cassa dritta che lasciano spazio e si sposano ad una nota malinconica, presente anche nel testo. La ritmica si basa invece sull’utilizzo di sintetizzatori, drum machine, tracce sequenziate e campionatori.

MARCO MENGONI, “MANDARE TUTTO ALL’ARIA”: SIGNIFICATO DEL BRANO

Mandare tutto all’aria è la possibilità di far saltare i piani e cambiare strada, ma anche la voglia di azzerare tutto e ridisegnare il proprio percorso, pronti a ripartire con una prospettiva diversa.

Malinconia e nuovi orizzonti si fondono e l’opportunità di cambiare le cose è sempre ad un passo da noi, gli unici davvero in grado di riscrivere la nostra storia.

MARCO MENGONI, “MANDARE TUTTO ALL’ARIA”: TESTO DEL BRANO

Il testo completo di Mandare tutto all’aria sarà disponibile da venerdì 29 novembre.

Questo tempo a me non mi sorprende

Fermo tra la gente che poi non si pente

Dovrei prendermi spazi

Perdermi in viaggi

Meglio stare muti e far finta di niente

Soli come olive dentro al Martini

Parlo una lingua che tu non capivi

Vesto di bianco

Sarò un po’ stanco quando ritornerò

Perché ho voglia di uscire da questa mattina

E poi non esco mai

Se potessi tornare dove stavo prima

Forse non ci tornerei mai

L’ho tenuta per noi questa malinconia

Mandare tutto all’aria

E magari per una volta cambiare strada

Sono tornato con la faccia rotta

Sotto casa tua

Sono un altro che ti ha detto una cazzata

Ma non vuole

Mandare tutto all’aria