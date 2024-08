Marco Mengoni, continuano i sold out nel suo “Marco negli Stadi 2025” e viene annunciata la data zero

A quasi un anno dall’inizio, il tour di Marco Mengoni Marco negli Stadi 2025 continua a macinare sold out e viene anche annunciata la data zero a Lignano Sabbiadoro il 21 giugno.

Oltre al tutto esaurito e al raddoppio della data di Bologna – già precedentemente annunciati – si aggiungono anche i sold out della data di Napoli e di quella finale di Messina. Inoltre, quest’ultima raddoppia con un nuovo appuntamento il 23 luglio.

Con questi sold out, sono stati già venduti oltre 400 mila biglietti per il Marco negli Stadi 2025, una serie di undici concerti estivi nei principali stadi italiani.

Come anticipato all’inizio, Marco Mengoni ha anche annunciato la data zero: sarà in programma allo Stadio Comunale G. Teghil di Lignano Sabbiadoro il 21 giugno 2025. Marco negli Stadi 2025, quindi, inizierà in questa data e si concluderà il 24 luglio allo Stadio Franco Scoglio di Messina.

I nuovi biglietti per la data zero di Lignano Sabbiadoro e per la nuova data di Messina saranno disponibili a partire da lunedì 5 agosto alle ore 12:00 sui circuiti principali di vendita: Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket.

Marco negli Stadi 2025 arriva a due anni di distanza dall’ultimo tour completamente sold out di Marco Mengoni con il gran finale che si è tenuto il 15 luglio 2023 al Circo Massimo di Roma.

Questa nuova leg segnerà un nuovo capitolo della carriera del cantautore, a partire dal racconto di 15 anni di carriera piena di numerosi riconoscimenti, vittorie e tour sold out tra Italia ed Europa. Attualmente, Marco Mengoni ha collezionato 83 dischi di platino, 2.6 miliardi di streaming audio/video, 8 album in studio e 10 tour live.

MENGONI, MARCO NEGLI STADI 2025: LE DATE

Di seguito, le date aggiornate del tour, prodotto e organizzato da Live Nation:

21 GIUGNO 2025 – LIGNANO SABBIADORO, STADIO COMUNALE G. TEGHIL // DATA ZERO

26 GIUGNO 2025 – NAPOLI, STADIO DIEGO ARMANDO MARADONA // SOLD OUT

2 LUGLIO 2025 – ROMA, STADIO OLIMPICO

5 LUGLIO 2025 – BOLOGNA, STADIO DALL’ARA // SOLD OUT

6 LUGLIO 2025 – BOLOGNA, STADIO DALL’ARA

9 LUGLIO 2025 – TORINO, STADIO OLIMPICO

13 LUGLIO 2025 – MILANO, STADIO SAN SIRO

14 LUGLIO 2025 – MILANO, STADIO SAN SIRO

17 LUGLIO 2025 – PADOVA, STADIO EUGANEO

20 LUGLIO 2025 – BARI, STADIO SAN NICOLA

23 LUGLIO 2025 – MESSINA, STADIO SAN FILIPPO // NUOVA DATA

24 LUGLIO 2025 – MESSINA, STADIO SAN FILIPPO // SOLD OUT

Foto di copertina di Francesco Prandoni