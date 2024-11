Marco Mengoni, il nuovo singolo “Tutto all’aria” in arrivo? Spoiler ad Amici 24

Nuovo singolo in arrivo per Marco Mengoni, anticipata nel Pomeridiano di Amici 24?

Durante la nona puntata andata in onda domenica 24 novembre, i ballerini sono chiamati a svolgere una gara di improvvisazione in cui devono costruire una coreografia con un oggetto e con un sottofondo musicale uguale per tutti.

MARCO MENGONI: NUOVO SINGOLO IN ARRIVO?

Maria De Filippi fin da subito dice ai ballerini che non possono conoscere» il brano su cui balleranno e che lo ascolteranno per la prima volta. Nel momento in cui parte la base, la canzone è effettivamente sconosciuta, dato che neanche Shazam riesce a riconoscerla.

La voce, però, non lascia troppi dubbi: il timbro è quello di Marco Mengoni sulle note di un singolo che a quanto pare è inedito ma che, vista l’anticipazione di oggi, verrà presto svelato.

Facendo qualche passo indietro ai giorni scorsi, appare evidente che il ritorno dell’artista non è troppo lontano. Infatti, sul suo profilo Spotify sono presenti alcuni piccoli cambiamenti che fanno presagire ciò. Ad esempio, i canvas di alcuni suoi singoli – tra cui Due Vite – presentano un’animazione differente: su uno sfondo azzurro, la copertina dei brani si accartoccia simile ad un foglio di carta, per poi riaprirsi.

Altro dettaglio che non è passato inosservato ai fan è il numero 2 comparso tra la giornata di sabato 23 e domenica 24 novembre sul canva di Cambia un uomo, come se fosse un conto alla rovescia.

In più, ad aprile di questo anno, sul suo profilo Instagram, Marco Mengoni ha pubblicato un post dove la descrizione era – appunto – «Tutt’allaria». Che fosse già un possibile spoiler? Chissà.

Ecco una piccola anticipazione del testo, ascoltato oggi ad Amici 24:

Questo tempo a me non mi sorprende

Fermo tra la gente che poi non si pente

Dovrei prendermi spazi

Perdermi in viaggi

Meglio stare muti e far finta di niente

Soli come olive dentro al Martini

Parlo una lingua che tu non capivi

Vesto di bianco

Sarò un po’ stanco quando ritornerò

Perché ho voglia di uscire da questa mattina

E poi non esco mai

Se potessi tornare dove stavo prima

Forse non ci tornerei mai

L’ho tenuta per noi questa malinconia

Mandare tutto all’aria

E magari per una volta cambiare strada

Sono tornato con la faccia rotta

Sotto casa tua

Sono un altro che ti ha detto una cazzata

Ma non vuole

Mandare tutto all’aria

MARCO MENGONI: IL TOUR NEGLI STADI NEL 2025

Ricordiamo che Marco Mengoni è fermo discograficamente da settembre 2023 con l’uscita del singolo Un’altra storia in compagnia di Franco126 e il suo ultimo album MATERIA (PRISMA) risale al maggio 2023. In più, a giugno 2025 parte il suo tour Marco negli Stadi 2025 che toccherà le principali venue in tutta Italia, tra sold out e raddoppi.

