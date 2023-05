Marco Mengoni Tour 2023, annunciate le date in Europa.

Marco Mengoni Tour 2023 in partenza negli stadi e, subito dopo l’estate, anche nel resto d’Europa. La partecipazione all’Eurovision 2023 di Liverpool ha dato nuova linfa e slancio per il rilancio della carriera internazionale del cantante italiano.

Dopo il successo delle 4 anteprime live in avvicinamento alla kermesse canora internazionale andate sold out in tempo record a Parigi, Bruxelles, Francoforte e Zurigo, 8 nuovi paesi Europei attendono il Marco Mengoni Tour 2023 oltre confine il prossimo autunno.

La leg europea partirà da Barcellona il 18 ottobre per poi proseguire a Bruxelles, Amsterdam, Parigi, Francoforte, Vienna, Zurigo e Monaco.

Otto date che faranno un po’ da trampolino di (ri)lancio per Marco Mengoni, il quale ha dichiarato di essere anche pronto a produrre versioni in lingue diverse di Due Vite e non ha escluso anche la possibilità di un’uscita di Materia in spagnolo e inglese.

I tempi, però, come da lui stesso dichiarato in conferenza stampa pre-Eurovision, non sono ancora maturi dunque dovremo attendere i prossimi mesi per avere idee più chiare.

Di seguito il calendario delle date europee di Marco Mengoni:

18 ottobre 2023 – BARCELLONA (Sant Jordi Club)

21 ottobre 2023 – BRUXELLES (Forest National)

23 ottobre 2023 – AMSTERDAM (AFAS Live)

25 ottobre 2023 – PARIGI (Zénith Paris)

27 ottobre 2023 – FRANCOFORTE (Jahrhunderthalle)

29 ottobre 2023 – VIENNA (Gasometer)

31 ottobre 2023 – ZURIGO (Hallenstadion)

2 novembre 2023 – MONACO (Olympiahalle)

Marco Mengoni Tour 2023