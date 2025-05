New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana. Fred De Palma lancia la hit estiva, Sal Da Vinci punta al cuore

Settimana 20 del 2025. Il New Music Friday 16 maggio porta con sé una sfilza di singoli pronti a contendersi l’estate o a farsi largo nelle playlist con sonorità intime, provocatorie o dichiaratamente radiofoniche. A guidare le uscite della settimana c’è Fred De Palma che con Barrio Lambada scommette sulla formula del tormentone estivo. Al suo fianco, in un panorama molto variegato, tornano anche Sal Da Vinci con L’amore e tu, e Senza Cri, ex volto di Amici, che esplora l’urban-pop notturno con Tokyo Nite.

Tra le nuove proposte, da segnalare anche Luk3 con Bianca-Prada, distribuito da ADA Music.

Tu che ne pensi? Hai già adocchiato la tua nuova canzone preferita?

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco tutte le uscite italiane previste questa settimana.

