Amici 24, le pagelle della Semifinale del Serale: Antonia delude, TrigNO no

Amici 24: le pagelle della penultima puntata del Serale, in onda il 10 maggio 2025. Chi ci avrà convinto? I giudizi e le migliori esibizioni della Semifinale.

Amici 24, pagelle della semifinale del Serale del 10 maggio 2025

Nella puntata di Amici del 10 maggio 2025, tra emozioni e colpi di scena, non sono mancate esibizioni sorprendenti e momenti deludenti.

Tra i tre finalisti, TrigNO è – senza alcun dubbio – la vera e unica rivelazione di questa edizione di Amici, mentre Antonia – che è data per favorita alla vittoria finale – chiude a fatica la puntata, per lei la peggiore dall’inizio del programma. Nicolò, dal canto suo, porta a casa delle buone esibizioni, ma non riesce a lasciare il segno.

chi è stato eliminato?

Ecco chi è uscito dal Serale durante la Semifinale: un ballottaggio a colpi di inediti e… un’eliminazione inaspettata.

A conclusione di una puntata scoppiettante, tra top e flop, Nicolò ha dovuto abbandonare definitivamente – a un passo dalla finale – la scuola di Amici, dopo essersi confrontato al ballottaggio finale con Antonia e TrigNO.

Saranno quindi TrigNO e Antonia a giocarsi domenica 18 maggio il titolo della categoria “Canto”. Il primo, secondo rumors giunti al nostro Direttore, sembrerebbe essere sotto management con Paola Balestrazzi (già al lavoro ad Amici in passato ed ex manager di Gaia), la seconda gestita da Stefano Clessi di Eclectic.

Qui potete trovare autori e produttori dei nuovi inediti dei cantanti in gara. Ma andiamo avanti…

