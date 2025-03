Amici 24: Da Riccardo Zanotti a Giordana Angi passando per Nuvola e Stabber tutti gli autori e i produttori degli inediti

Nuovo giro di inediti per i cantanti di Amici 24. Scopriamo tutti gli autori e i produttori dei nuovi singoli dei cantanti in gara nel talent show di Canale 5.

Nelle scorse settimane sono stati lanciati i nuovi brani dei ragazzi di Amici di Maria De Filippi, si tratta della terza tornata di brani inediti per i cantanti dell’edizione 2024/2025 (qui le nostre pagelle).

Dopo il lancio del brano dell’eliminato della prima puntata con Artist First, Chiedere aiuto di Vybes, a partire dalla mezzanotte di martedì 1 aprile saranno disponibili su tutte le piattaforme digitali per ADA i nuovi brani degli allievi rimasti in gara. Sette canzoni che, come da tradizione, vedono la partecipazione di autori e produttori affermati (e anche qualche sorpresa).

Cliccate in basso per scoprirli tutti.