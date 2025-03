Le Pagelle ai nuovi inediti di Amici 24: Dalla delusione Senza Cri alla sorpresa Vybes

Pagelle agli inediti di Amici di Maria De Filippi edizione 24, terza tornata.

Con l’arrivo del serale è giunta una nuova tornata di inediti dei ragazzi di Amici 24, brani che accompagneranno gli allievi – o almeno uno di loro – verso la conquista della coppa finale di categoria e, chissà, magari anche di quella dell’intero programma.

In linea generale, quest’anno non sono emersi inediti di grande spessore all’interno della scuola, un trend da sottolineare considerando che si trascina già dalla scorsa edizione.

Dal punto di vista commerciale, invece, nelle ultime due stagioni solo Mida con Rossofuoco ha ottenuto una certa rilevanza anche al di fuori del pubblico del programma, con Holden e Petit subito dietro, ma senza la stessa forza mediatica con i rispettivi inediti.

Artisti, tutti, che il pubblico ha poi smesso di supportare con lo stesso entusiasmo una volta spente le telecamere di Canale 5. Dall’equazione escludiamo Sarah Toscano, la cui carriera ha registrato un’impennata (almeno in questo momento) grazie alla partecipazione a Sanremo.

Detto ciò, il trend della scarsa considerazione del pubblico verso gli inediti dei talenti della scuola ha toccato, con questa edizione, il suo punto più basso.

Fino ad ora nessuno si è avvicinato, nemmeno lontanamente, al traguardo del disco d’oro, considerando sia le soglie vecchie che quelle nuove. E risulta altrettanto difficile che possano riuscirci con questi nuovi brani. Glielo si augura, ma è complicato.

Prima di entrare nello specifico di ogni singolo inedito, è giusto sottolineare che questa difficoltà trova probabilmente una giustificazione anche nell’età anagrafica molto bassa di chi scrive i brani, con una conseguente mancanza di piglio ed esperienza. A ciò si aggiunge il fatto che Amici tende sempre più a inseguire le logiche del mercato, sacrificando quel poco di originalità che i ragazzi potrebbero far esplodere.

In sintesi, non è necessariamente colpa loro se i risultati non arrivano.

Procediamo ora con le valutazioni, caso per caso, dei nuovi inediti dei ragazzi che partecipano al serale di Amici 24. Cliccate in basso su continua.