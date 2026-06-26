26 Giugno 2026
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Fabio Gattone
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26 Giugno 2026

Caffellatte: l’amore è un gioco pericoloso in “Mi farei sparare (per trovare l’amore)”

Il singolo, che racconta l'amore tra desiderio, sofferenza e ironia, è il primo passo verso il prossimo album

News di Fabio Gattone
Caffellatte canta l'amore come un campo di battaglia nel singolo "Mi farei sparare (per trovare l'amore)"
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Caffellatte torna sulle scene musicali dopo quasi un anno di silenzio. Il nuovo singolo si intitola Mi farei sparare (per trovare l’amore); ed è disponibile negli store digitali dal 26 giugno 2026.

La cantautrice inaugura un nuovo capitolo artistico con una canzone che trasforma il desiderio di essere amati in una metafora estrema: farsi colpire pur di essere ricambiati.

Caffellatte trasforma l’amore in un gioco pericoloso

Nel nuovo brano, l’amore viene raccontato come una sfida da affrontare su un terreno rischioso, dove ci si espone volontariamente al dolore pur di ottenere una risposta ai propri sentimenti. Il titolo stesso porta all’estremo questa dinamica, utilizzando l’immagine dello sparo come simbolo della disponibilità a sopportare qualsiasi conseguenza in nome dell’amore.

La canzone si muove così in uno spazio dove passione e sofferenza finiscono per sovrapporsi. Un paradosso che diventa il centro della narrazione: ciò che ferisce è anche ciò che si continua a inseguire.

Caffellatte torna con il nuovo singolo "Mi farei sparare (per trovare l'amore)"

IL NUOVO SINGOLO Tra pulsioni estreme, OSSESSIONE E IRONIA

Pur partendo da immagini forti, Mi farei sparare (per trovare l’amore) evita toni drammatici. La scrittura di Caffellatte lavora infatti su un equilibrio particolare, dove le emozioni più radicali vengono alleggerite da una vena ironica che attraversa tutto il brano.

La solitudine diventa il luogo in cui convivono impulsi opposti: il bisogno di essere amati, la paura del rifiuto, la ricerca di conferme e la consapevolezza dei rischi che questo comporta. Il risultato è una sorta di catarsi pop, in cui l’ossessione perde peso trasformandosi in qualcosa di immediato e perfino divertente.

Nel brano, pulsioni estreme, amore e passione si intersecano e si rincorrono. Caffellatte lo descrive però con ironia, umorismo e leggerezza pop.

Ad accompagnare il racconto c’è una produzione firmata da GRND, che costruisce un tappeto sonoro orecchiabile e coinvolgente, lasciando emergere il contrasto tra la leggerezza dell’arrangiamento e le immagini più taglienti del testo.

Il primo tassello del prossimo album di Caffellatte

Il singolo segna anche l’inizio del percorso che porterà al nuovo album della cantautrice. Un progetto che, stando alle prime anticipazioni, sarà caratterizzato da un uso ancora più marcato dell’ironia, da riferimenti vintage e da una scrittura capace di osservare le contraddizioni emotive contemporanee con uno sguardo disincantato.

Mi farei sparare (per trovare l’amore) arriva dopo un percorso che negli ultimi anni ha visto Caffellatte costruire una propria identità tra pop, elettronica e scrittura d’autore. Dietro il nome d’arte si trova Giorgia Groccia, nata ad Acquaviva delle Fonti e laureata in Scienze e Tecniche Psicologiche, autrice che affianca alla musica un’attività nel giornalismo musicale e nella direzione artistica.

Il percorso dell’artista trova oggi una nuova sintesi proprio in questo singolo, dove umorismo e vulnerabilità convivono senza cercare soluzioni semplici.

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