Caffellatte presenta l’album d’esordio “Amore Dinamite”: “la dinamite sono io”

Anticipato dai brani “Zoo“, “Fintadiniente“, “Tattoo Taboo” e “Troppo Chic“, “Amore Dinamite” è l’album d’esordio di Caffellatte, già disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download per ICONA.

“Amore Dinamite è il concentrato di quello che ho vissuto durante l’ultimo anno della mia vita, con una buona dose di flashback, ripensamenti, ossessioni, fragilità e mental breakdown”, racconta Caffellatte.

Poi, aggiunge: “Non avevo mai pensato prima di poter avere la necessità di raccogliere tanti frammenti diversi sotto un unico titolo, eppure Amore Dinamite è sicuramente il riassunto di tutto ciò che ho voglia di rappresentare, al di là del singolo brano: è un flusso di coscienza in cui parlo con me stessa, con i miei vecchi amori e, soprattutto, con il presente. In tutto ciò, la dinamite sono io”.

Tra brani caratterizzati da sonorità dance, testi ironici, cassa dritta e momenti un po’ più intimi, il disco rappresenta per Caffellatte un significativo punto di arrivo, ma anche un nuovo punto di partenza, fatto di accattivanti ed eclettici ritmi dance pop, carichi di immagini evocative e flashback.

Caffellatte, “Amore Dinamite”: la tracklist