Caffellatte presenta il nuovo singolo “Tattoo Taboo”

Caffellatte, “Tattoo Taboo“: significato del testo del nuovo singolo

Dopo “TSO“, “Nonchalance“, “Non mi fai dormire” feat Deddy, “Troppo Chic” e “Fintadiniente“, Caffellatte torna con “Tattoo Taboo” (ICONA), il suo nuovo singolo disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download da venerdì 15 dicembre.

“Tattoo Taboo vuole raccontare una storia – non necessariamente autobiografica – che rappresenta un mood, uno stato mentale in cui due persone si osservano fugaci per poi amarsi brevemente e tornare ad ignorarsi. È l’altra faccia della passione incontrollata. Sono gli amanti e, al tempo stesso, coloro che forse un po’ si odiano”.

“Tattoo Taboo”: significato del brano

Con un brano dance pop dal ritmo incisivo e con un testo diretto, che descrive dinamiche irrazionali e passioni confuse all’interno di una relazione, Caffellatte racconta – attraverso una serie di paradossi – il rapporto tra due persone, sintetizzando lucidamente l’andamento scostante e poco lineare del loro incontro/scontro, tra odio e amore.

“Tattoo Taboo”: testo del brano

Mi baci il collo di nascosto

I battiti sul polso

Vanno forte, stanno addosso

E tu sai che non posso

Stare più di un paio d’ore

Fai lo stronzo, ma l’amore

È pure peggio di te

Luci spente, luna nera

Metti un disco e una candela

Le mie mani, la tua schiena

Lascio solamente

Tattoo Taboo

Tattoo Taboo

Tattoo Taboo

Sei il più bel culo su cui dormire

Non ci parliamo, ma vorrei dire

Sembra l’inizio, ma è già la fine

Come sul ring, siamo ballerine

Il letto è l’altare

Non ci sposiamo

Lo facciamo tremare

Poi non mi manchi

Petali bianchi

Io mi addormento

Contando i tuoi graffi

Luci spente, luna nera

Metti un disco e una candela

Le mie mani, la tua schiena

Ora decido per te

Luci spente, luna nera

Sul tuo petto verso cera

Vado via

Saluto appena

Lascio solamente

Tattoo Taboo

Tattoo Taboo

Tattoo Taboo

Tattoo Taboo

Tattoo Taboo

Tattoo Taboo

So cosa vuoi

Pelle tra i denti

Unghie nei fianchi

Butta via il cuore tra noi

Ore bollenti

Finché non ti stanchi

Baby, so che non vuoi

Fermarti ormai

Hai morsi, graffi, lividi

Così puoi ricordarti di me

Tattoo Taboo

Tattoo Taboo

Tattoo Taboo

Tattoo Taboo

Tattoo Taboo

Tattoo Taboo

Tattoo Taboo

Tattoo Taboo

Tattoo Taboo

Tattoo Taboo

Tattoo Taboo

Tattoo Taboo

Tattoo Taboo

Tattoo Taboo

Tattoo Taboo

Caffellatte: i dati di spotify

Caffellatte conta attualmente 25.823 ascoltatori unici mensili su Spotify, dove il brano più apprezzato è, senza alcun dubbio, “Troppo Chic” con quasi 960 mila stream. Seguono “Mon Frère” con poco più di 500 mila stream e “TSO“, che ha quasi raggiunto quota 500 mila stream.