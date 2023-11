Caffellatte: con la grandine di un pomeriggio di fine aprile, due occhi neri e litri di vino è nato il nuovo singolo, “FINTADINIENTE”

Dopo aver lanciato a giugno scorso “Troppo chic“, brano in cui ha unito un suo pezzo dance a “Dragostea Din Tei”, Caffellatte torna con un nuovo singolo che verrà lanciato in digitale e in radio da venerdì 10 novembre, “FINTADINIENTE“, per ADA Music Italy.

Il nuovo singolo viene descritto come “una carezza pop che racconta la presa di consapevolezza dopo un’illusione d’amore” e arriva dopo “TSO“, “Nonchalance“, “Non mi fai dormire” feat. Deddy e, per l’appunto, “TROPPO CHIC“.

“FINTADINIENTE” racconta una storia personale e travagliata.

Attraverso una serie di flashback e ricordi distorti, la cantautrice prende consapevolezza della sua cecità emotiva: quando due persone si sono rincorse per tutta la vita senza incontrarsi mai davvero, costruiscono dei falsi ricordi sulla base dell’idealizzazione l’uno nella testa dell’altro, una specie di campana di vetro fragile ma, al tempo stesso, duratura. Una prigione dorata.

Ecco come lo racconta Giorgia (questo il vero nome di Caffellatte):

“FINTADINIENTE è il flashback di un 2015 complicato. Racconta cambiamenti necessari, un amore che non ha mai davvero visto la luce, una mansarda nel cuore di Milano, quando ancora Milano era un non-luogo, sconosciuta e affascinante. La grandine di un pomeriggio di fine aprile, insolita e romantica, due occhi neri, litri di vino, un treno per tornare a casa.”

“Non ti riconosco più” e “Mi guardi come un mostro” sono due delle frasi cardine di questo brano.

Una canzone che racconta una storia vissuta in prima persona dall’artista che è stato scritto in un primo momento in solitaria per poi confluire nella sua stesura definitiva con l’apporto di Adel. La produzione del brano è di Riccardo Scirè.

Nella copertina del singolo la cantautrice è di ritratta di schiena insieme al suo attuale compagno, il cantautore Mezkal. La potete vedere qui a seguire.

Foto di copertina di Francesca Ricca