Caffellatte rilancia “Dragonstea” con Haiducii. Vent’anni dopo la hit da 12 milioni di copie vendute diventa “Troppo chic”

A distanza di vent’anni da quell’estate del 2023 in cui usciva la hit Dragonstea Din Tei di Haiducii, brano da 12 milioni di copie vendute, la canzone è tornata in una nuova versione realizzata da Caffellatte con la stessa Haiducii e intitolata Troppo chic (Dragonstea Din Tei).

Il brano, fuori dal 23 giugno, è stato presentato per la prima volta il 24 giugno al Milano Pride sul carro di Durex.

La cantautrice, artista eclettica e fuori dagli schemi, ha voluto unire un suo pezzo dance che parla di quanto sia bello sentirsi liberi accanto a qualcuno e condividere gesti semplici come smezzarsi una birra su una sedia di plastica sotto le stelle, alla celebre hit che rimanda inevitabilmente agli anni Duemila del Festivalbar e degli sms sui Nokia 3310.

In Troppo chic Caffellatte, attualmente fidanzata con Mezkal, giovane artista visto qualche mese fa ad Amici di Maria De Filippi, c’è un po’ di nostalgia, molta ironia e la voglia di condividere con la generazione Z un pezzo che ha fatto la storia della dance.

Non si tratta molto di una semplice cover, siamo infatti di fronte a una rielaborazione che ha coinvolto la stessa Haiducii che, per la prima volta, presta la voce a una nuova versione di Dragostea.

Ecco come Caffellatte racconta la nascita del brano:

“Siamo nel 2003 e una bambina di nove anni esce da scuola di sabato, arriva a casa e accende a tv per guardare la Chart presentata da Top of the pops su Italia uno. Metti che sta per iniziare l’estate, metti che in tele passano Dragostea Din tei. Metti che quella bambina cresce e continua a guardare le chart su Spotify, e mettici pure che quella bambina odia andare a ballare se non per rivivere grandi momenti nostalgici di fine 2000, ecco che questa combo, 20 anni dopo il plateale successo di Haiducii, porta a Troppo chic”.