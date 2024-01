Caffellatte annuncia l’album d’esordio “Amore dinamite”

“Amore dinamite” è il titolo dell’album d’esordio di Caffellatte. Il disco esce venerdì 8 marzo 2024 per Icona; ed è anticipato dal singolo “Gennaio 24“, con la collaborazione di piazzabologna e Gorbaciof.

“Gennaio 24” ironizza su una situazione decisamente comune, ma non per questo non importante: conoscere qualcuno, iniziare a giocare e poi accorgersi di essere innamorati persi. Insomma, il brano è “l’inno di chi ci è rimasto sotto”. Nel freddo di gennaio, in un’ipotetica Roma che potrebbe essere Napoli, si parla di uccidere la noia insieme, per non uscirne benissimo.

Il viaggio dancepop di Caffellatte prosegue con la pubblicazione del disco “Amore dinamite”. Questo lavoro rappresenta allo stesso tempo un significativo punto di arrivo e un nuovo inizio nel percorso dell’artista.

Ciò emerge dalle parole che Caffellatte ha usato per presentare il progetto: “Amore dinamite è il concentrato di quello che ho vissuto l’ultimo anno della mia vita, con una buona dose di flashback, ripensamenti, ossessioni, fragilità e mental breakdown. Non avevo mai pensato prima di poter avere la necessità di raccogliere tanti frammenti diversi sotto un unico titolo, eppure Amore dinamite è sicuramente il riassunto di tutto ciò che ho voglia di rappresentare, al di là del singolo brano: è un flusso di coscienza in cui parlo con me stessa, con i miei vecchi amori, e con il presente soprattutto. In tutto ciò, la dinamite sono io”.

La musica di Caffellatte è fatta di accattivanti ed eclettici ritmi dancepop, uniti a immagini evocative e flashback. Del resto, le sue passioni sono la musica e la scrittura, a cui cerca di unire intelligenza emotiva ed empatia. Caratteristiche presenti di sicuro nell’album d’esordio “Amore dinamite”.