I PIAZZABOLOGNA escono con “Buchi ai lobi” e centrano 9 playlist editoriali Spotify

piazzabologna Buchi ai lobi testo e significato del nuovo singolo con cui il movimento musicale nato nella capitale si conferma uno dei progetti più forti della nuova scena indie italiana.

In un solo anno il collettivo piazzabologna ha portato la propria musica live in tutta Italia e conta oltre 7 milioni di streaming e 200.000 ascoltatori mensili sul solo Spotify. Un vero e proprio fenomeno musicale che nasce lontano dalla televisione, dai circuiti radiofonici e dal mondo delle radio ma che trova la propria forza in un elemento fondamentale: le canzoni.

Spotify ha ben presto captato il potenziale di questo progetto seguito dall’etichetta Isola degli Artisti e lo ha inserito nell’edizione 2023 di Spotify Radar, il programma volto a mettere in luce talenti emergenti.

piazzabologna raccontando le loro giornate, in punta di piedi, si stanno prendendo sempre più piede, singolo dopo singolo, nell’indie Italiano portando un po’ di novità in una scena come quella italiana che negli ultimi anni ha iniziato a ruotare attorno ai “soliti” nomi.

Per mettere al centro la musica, come altri artisti prima di loro, i piazzabologna nascondono la loro immagine dietro a delle maschere giapponesi con le sembianze da gatto.

“Buchi ai lobi” è il 14esimo singolo di un progetto che, con continuità e duro lavoro, vede il collettivo pubblicare la propria musica con Isola degli artisti/ADA Music Italy con numeri in costante crescita.

piazzabologna buchi ai lobi significato del brano

Con questo nuovo singolo i piazzabologna sono riusciti a unire in una ballad su un amore già finito sapori urban.

“Buchi ai lobi” é un istantanea di quell’attimo che precede la fine di una relazione, il brano racconta una love story ambientata nella capitale, esprimendo un alternarsi di sentimenti e ricordi negativi ma anche stupendi.

Dalle prime note ballad il brano nasce con un Mood molto conscious che, nel tempo, si evolve fino ad arrivare ad un ritornello esplosivo, quasi uno sfogo dell’artista nel voler ritornare a vivere alcuni momenti passati della sua vita.

Il brano, fuori da venerdì 24 novembre, è riuscito ad entrare in tutte le principali playlist editoriali di Spotify: New Music Friday, Indie Italia, Generazione Z, Alta Rotazione, Novità pop e Caleido a cui si aggiungono Radar Italia e l’ambita Radar Global.

“Buchi ai lobi” è stata scritta da Felice Mastronzo, Gustavo Lapasta, Manuel Finotti e Remo Felice mentre la produzione è di Gorbaciof.

piazzabologna buchi ai lobi testo e audio

ABBIAMO FATTO TUTTA ROMA IN SH

CON UN VENTO CHE CI TAGLIAVA LA FACCIA

COME SE QUEI MOMENTI FOSSERO PER SEMPRE

CONVINTO CHE IL PER SEMPRE, ERAN LE TUE BRACCIA

HO GRIDATO IL TUO NOME COSI FORTE

FINO A SANGUINAR LE NOCCHE

FINO A ROMPERMI LA VOCE

HO CAPITO CHE QUEGLI OCCHI ERANO TUONI

QUANDO ORMAI LA TEMPESTA ERA GIA’ DA ME

MA SE VUOI,

POSSIAMO TORNARE A BALLARE LA NOTTE SU TETTI DI ROMA

ASCOLTARE I RESPIRI AFFANNATI A TEMPO SOTTO LE LENZUOLA

NOI CHE FUMAVANO FINO A NON SENTIRE GLI ARTI

FINISCI AD ANNULLARTI QUANDO ANNULLI TUTTI GLI ALTRI

CI SIAMO FATTI MALE SOLO PER SENTIRCI AMATI

MORIREI, FRA LE SUE BRACCIA PER RICOMINCIARE A CAMMINARE

NON MI VA, DI ESSERE LA STUPIDA STORIA CHE RACCONTI

DOPO DUE GINTONIC, ALLE TUE AMICHE AL BAR

FUMAVAMO SOPRA I TETTI DI LADISPOLI

PER SENTIRCI VIVI

O PER SENTIRCI UN PO’ PIU’ LIBERI

E ORA CHE SIAMO LIBERI

I FIUMI DIVENTAN RIPIDE

E QUEI RICORDI LIVIDI

SULLA TUA PELLE OSTILE

ERI BELLA, COSI BELLA CHE ANCHE SOTTO LE MACERIE

CON LE TUE LACRIME VERSATE CI COSTRUIREBBERO VERSAILLE

NASCONDEVI DEBBOLEZZE IN FELPE OVER SIZE

E ORA TI DISEGNO NELLA CENERRE DI UN’ALTRA LUCY STRIKE

MORIREI, FRA LE SUE BRACCIA PER RICOMINCIARE A CAMMINARE

NON MI VA, DI ESSERE LA STUPIDA STORIA CHE RACCONTI

DOPO DUE GINTONIC, ALLE TUE AMICHE AL BAR