Pagelle Nuovi Singoli In Uscita Venerdi 23 Giugno:

PAGELLE NUOVI SINGOLI del 23 giugno a cura del nostro critico musicale Fabio Fiume.

Nuovo fine settimane e nuove pagelle pronte per voi. Devo dire che per questo giro, a parte qualche caso, ho trovato un bel po’ di piattume, di idee che si ripetono e di necessità sempre maggiore di andare a riprendere dal passato. Che la creatività sia un po’ alla frutta? Certo se non s’impara a suonare o ad usare strumenti veri e si sta solo davanti al pc a cercare sample o bit da riutilizzare è ovvio che si andrà sempre peggio. Ad ogni modo, anche questa settimana nonostante la moria di uscite importanti, qualcosa di buono c’è. Provate ad ascoltare e fateci sapere

Vi ricordo i voti che trovate alla fine delle mini recensioni non mettono in competizione fra loro gli artisti, essi sono infatti assegnati alla canzone in base alla carriera dell’artista che la propone e che salendo, salendo, si arriva a scoprire la Golden song della settimana. Ricordo inoltre che il “senza voto” non è un voto di carattere negativo ma è un semplice trovare quella canzone inutilmente votabile dal punto di vista radiofonico.

Clicca in basso su continua per la prima parte delle pagelle nuovi singoli del 23 giugno.