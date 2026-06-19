Dopo i singoli Amore business e Felice nella media, Beatrice Quinta torna con nuova musica. Il brano si intitola Aiuto! ed è disponibile dal 18 giugno 2026 su tutte le piattaforme digitali. Il pezzo prosegue il percorso avviato dall’artista negli ultimi mesi, tra scrittura autobiografica, ironia e osservazione della realtà.

Beatrice Quinta affronta ansie e insicurezze in “Aiuto!”

Con il nuovo singolo, Beatrice Quinta trasforma fragilità personali e pensieri ossessivi in una canzone pop dal ritmo immediato. Aiuto! mette al centro il tema del confronto costante con gli altri e la pressione di sentirsi sempre all’altezza, temi che attraversano la quotidianità di molti giovani adulti.

Il racconto passa attraverso immagini ironiche e riferimenti alla cultura pop contemporanea, quali “Marilyn Monroe versione low cost” , i fit check sui social, fino ai desideri che oscillano tra il successo digitale su OnlyFans e la stabilità lavorativa del posto statale. Il brano – a mo’ di sfogo lucido e ironico – fotografa con sarcasmo una generazione sospesa tra ambizioni, fragilità e incertezze.

“Aiuto!”: Un pop leggero che nasconde inquietudini molto attuali

Dal punto di vista sonoro, Aiuto! punta su una produzione allegra e immediata, arricchita da influenze elettroniche che accompagnano il tono dissacrante del testo. La leggerezza della melodia contrasta con i dubbi e le paure raccontate nelle strofe, creando uno dei tratti distintivi della scrittura di Beatrice Quinta.

L’artista continua così a sviluppare un linguaggio personale che unisce teatralità, provocazione e vulnerabilità, senza rinunciare all’ironia che l’ha resa riconoscibile fin dai suoi primi lavori.

Dopo “Felice nella media” continua la nuova fase artistica

L’arrivo di Aiuto! segue di poche settimane la pubblicazione di Felice nella media e conferma la direzione intrapresa da Beatrice Quinta. Una fase caratterizzata da un immaginario più glamour e sofisticato, ma sempre legato alla sua cifra narrativa fatta di autoironia e confessioni personali.

Dopo l’esperienza a X Factor Italia, che nel 2022 l’ha portata all’attenzione del grande pubblico, la cantautrice palermitana ha continuato a costruire la propria identità artistica pubblicando l’EP Devota nel 2024 e collaborando con artisti come Guè e Dargen D’Amico. Con questo nuovo singolo prosegue il lavoro di consolidamento di una proposta pop che punta a distinguersi per personalità e riconoscibilità.