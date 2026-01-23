23 Gennaio 2026
Beatrice Quinta esplora le strategie di una relazione in “Amore business”

Il singolo apre una nuova fase artistica per la cantautrice palermitana, che mostra una più matura consapevolezza di sé

Beatrice Quinta torna con il brano "Amore business"
Dal 22 gennaio 2026 è disponibile negli store digitali il nuovo singolo di Beatrice Quinta (all’anagrafe, Beatrice Visconti). Amore business – questo è il titolo del brano – segna l’inizio di una nuova fase artistica per la cantautrice palermitana.

Beatrice ha esordito a Sanremo Giovani nel 2015 con il brano Paulette. Nel 2022 ha partecipato a X Factor, classificandosi seconda. Il suo primo Ep, Devota, è uscito nel 2024. Tra le sue esperienze, ci sono anche importanti collaborazioni con nomi di spicco della scena musicale italiana, come Dargen D’Amico, Gué e Rettore.

Negli anni, Beatrice Quinta ha mostrato di saper interpretare pezzi profondi e introspettivi, ma anche brani più leggeri e irriverenti. Con il singolo Amore business, intraprende un percorso mirato e curato verso un immaginario glamour e sofisticato. La canzone è espressione della sua nuova consapevolezza, raggiunta grazie ad una crescita personale. La cantautrice è ora una donna sicura di sé e che non ama prendersi troppo sul serio.

Amore business descrive una relazione in cui l’intimità si trasforma gradualmente in strategia e l’amore diventa una forma di negoziazione. Il testo, chiaro e diretto, bilancia ironia e controllo, fondendo una leggera vulnerabilità con un sottile senso di ottimismo.

Il brano, di genere pop, è costruito attorno all’uso di chitarre e archi. Il pezzo rientra nella tradizione cantautorale italiana, rielaborata però attraverso una lente contemporanea e minimalista.

