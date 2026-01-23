Beatrice Quinta esplora le strategie di una relazione in “Amore business”

Dal 22 gennaio 2026 è disponibile negli store digitali il nuovo singolo di Beatrice Quinta (all’anagrafe, Beatrice Visconti). Amore business – questo è il titolo del brano – segna l’inizio di una nuova fase artistica per la cantautrice palermitana.

Beatrice ha esordito a Sanremo Giovani nel 2015 con il brano Paulette. Nel 2022 ha partecipato a X Factor, classificandosi seconda. Il suo primo Ep, Devota, è uscito nel 2024. Tra le sue esperienze, ci sono anche importanti collaborazioni con nomi di spicco della scena musicale italiana, come Dargen D’Amico, Gué e Rettore.

Negli anni, Beatrice Quinta ha mostrato di saper interpretare pezzi profondi e introspettivi, ma anche brani più leggeri e irriverenti. Con il singolo Amore business, intraprende un percorso mirato e curato verso un immaginario glamour e sofisticato. La canzone è espressione della sua nuova consapevolezza, raggiunta grazie ad una crescita personale. La cantautrice è ora una donna sicura di sé e che non ama prendersi troppo sul serio.

Amore business descrive una relazione in cui l’intimità si trasforma gradualmente in strategia e l’amore diventa una forma di negoziazione. Il testo, chiaro e diretto, bilancia ironia e controllo, fondendo una leggera vulnerabilità con un sottile senso di ottimismo.

Il brano, di genere pop, è costruito attorno all’uso di chitarre e archi. Il pezzo rientra nella tradizione cantautorale italiana, rielaborata però attraverso una lente contemporanea e minimalista.