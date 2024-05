Videointervista a Beatrice Quinta: Devota a se stessa “Non volevo più vergognarmi di ciò che mi era successo”

Abbiamo realizzato una breve intervista con Beatrice Quinta negli studi della Sony per parlare del suo primo EP Devota uscito il 17 maggio. Fatima sarà il primo singolo estratto dall’EP sempre dal 17 maggio. Ci troviamo di fronte ad una cantautrice che sta lavorando sodo per costruire il suo percorso, una consapevolezza decisa su ciò che vuole in questo momento.

Devota è il suo primo Ep, contiene sei tracce che scavano in profondità l’intimità della cantante. Erotico e sincero, riscopriamo anche le sue radici attraverso questo viaggio sonoro con un omaggio a Rosa Balistreri (nota cantante siciliana dalle vicissitudini incredibili).

Devota l’ho scelto nel momento in cui ho iniziato ad essere devota a me stessa e devota alle persone che amavo nella mia vita.

Le sei tracce sono come diapositive della psiche di Beatrice che ha la necessità di trasformare il dolore in musica, questo è il suo biglietto da visita.

È la fine di un percorso, perché parla soprattutto della mia vita a Palermo, della mia adolescenza, mette la pietra sopra quelli che non sapevo fossero dei traumi.

Non volevo più vergognarmi di quello che mi è successo, e di come mi sono sentita… ognuno ha il diritto di stare male e di dirlo se succede.

Un EP è una bella introduzione mentre un album è un corpo finito. Mi interessava avere un capitolo, non un libro

Chi ascolterà il suo EP probabilmente si sentirà incoraggiato sottolineando che ci sono sempre possibilità di riscatto e superamento delle difficoltà.

Spero che gli ascoltatori si rivedano in un messaggio di riscatto ma c’è sempre una via d’uscita.

Infine un messaggio specifico per le donne che si avvicinano al mondo della musica ma credo valga per tutti.

Non abbiate mai paura di dire ciò che pensate. Non abbiate paura di dare fastidio, anzi date fastidio. Non ci sarà nessuno che crede in voi più di voi stesse.

INTERVISTA A BEATRICE QUINTA – devota

TRACKLIST – DEVOTA