X Factor 2023 classifica inediti e ascolti tv: tutto in discesa libera

X Factor 2023 il programma è finito da una settimana con una finale decisamente sottotono vinta da Sarafine che ha superato gli Stunt Pilots, Il Solito Dandy e Maria Tomba.

Diamo un po’ di numeri di quest’edizione. Lo share non

Gli ascolti di quest’anno? Abbiamo analizzato i dati relativi alle messe in onda del giovedì.

1 puntata – 630.000 telespettatori, share del 3,1%

2 puntata – 607.000 telespettatori, share 3.3%.

3 puntata – 462.000 telespettatori, share 2.60%

4 puntata – 433.000 telespettatori, share 2.4%

5 puntata – 604.000 telespettatori, share 3.4%

Semifinale – 513.000 telespettatori, share 3%

Finale – Sky Uno/+1 e in simulcast su Tv8, 1 milione 172.000 telespettatori, share 7%

Se la prima puntata dei live rappresenta “la novità” vediamo come poi si perdono per strada dei telespettatori, il picco della quinta puntata si può spiegare benissimo con “effetto licenziamento di Morgan“, poi una graduale discesa…se confrontiamo poi i dati della finale 2023 con i dati della finale del 2022 1.563.000 spettatori medi con una share complessiva del 10,1% c’è una perdita di 3 punti di share.

Ma come stanno andando gli inediti? Proviamo a fare un confronto fra le varie edizioni, i dati sono forniti da Spotify.

X Factor 2023 (dopo due settimane, dati aggiornati al 14 dicembre)

1. “Imma Stunt” – Stunt Pilots 540.232

2. “Malati di Gioia” – Sarafine 331.167

3. “Crush” – Maria Tomba 266.009

4. “Solo tu” – Il Solito Dandy 250.282

5. “Lacrime” – Settembre 217.542

6. “L’inverno” – Angelica 213.044

7. “Metaverso” – Astromare 88.616

X Factor 2022 (dopo una settimana)

“Se$$o” – Beatrice Quinta – 304.398 “Non è così male” – Santi Francesi – 243.378 “Dcp” – Disco Club Paradiso – 233.881 “Fiori sui balconi” – Linda – 117.900 “Matto” – Omini – 106.400 “Molecole” – Lucrezia – 108.644 “Cringe inferno” – Tropea – 104.805 “Sopravvissuti” – Joėlle – 77.998

X Factor 2021 (dopo due settimane)

“I suicidi” – gIANMARIA – 735.497 “Amore vero” – Erio – 390.733 “Altro” – Baltimora – 345.443 “Rebel” – Mutonia – 281.130 “Chéri” – Vale LP – 263.968 “Truman Show” – Versailles – 251.518 “Cose più grandi di te” – Le Endrigo – 251.245 “Tranquille (Mon cour)” – Nika Paris – 243.100

Prima cosa da notare è che gli Stunt Pilots guidano la classifica con ampio margine ma se facciamo un paragone con gli anni passati notiamo che i numeri sono diversi, soprattutto tra il 2023 e il 2021 dove “I suicidi” di gIANMARIA batte “Imma Stunt” degli Stunt Pilots.

Sicuramente il dato più interessante è sulle ultime posizioni che comunque nel 2021 raggiungevano un numero alto di stream con Nika Paris e Joelle, da notare anche Beatrice Quinta che dopo solo una settimana aveva 304.398 stream.

Sicuramente c’è qualcosa da rivedere nel format che ricordiamo essere attivo solo in Italia e in Danimarca, il resto del mondo forse si è accorto che non aveva il mordente adatto per andare avanti.

I casting per l’edizione 2024 intanto sono aperti.