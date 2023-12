X factor 2023 finale molto sottotono, Sarafine superstar internazionale vince

X Factor 2023 finale al Teatro Re Power, forum mancato quest’anno e noi ci godiamo l’ultima puntata da casa. Una puntata che sembra il solito live del giovedì, si perché quest’anno rispetto alla spettacolarità degli scorsi anni siamo ai livelli più bassi di sempre.

Ecco in sintesi così successo…

Tre manches: The Best Of, duetti e inedito senza nessuna classifica in mezzo…quindi:

Apertura di Francesca Michielin che canta Un mondo di Amore duettando con Gianni Morandi.

Inizia la prima manches:

Il solito Dandy canta Giulia, La canzone dei vecchi amanti, Un emozione da poco.

Maria Tomba canta Sono un ribelle mamma degli Skiantos, You Shook Me All Night Long degli AC/DC, Always di Bon Jovi

Stunt Pilots cantano How will I know di Whitney Houston, Englishman In New York di Sting, Ain’t No Sunshine di Bill Whiters

Sarafine canta Tutto il resto è noia di Califano, L’amour est en oiseau ribelle di Bizet, Get Up Stand Up di The Wailers.

Seconda manches, il momento dei duetti:

Maria Tomba e Miss Keta cantano Pazzesca

Stunt Pilots con Omar Pedrini cantano Sole Spento

Sarafine con Ofenbach cantano Overdrive

Il solito Dandy con Francesco Gabbani cantano Viceversa

Gianni Morandi canta Se perdo anche te, Ritornerò in ginocchio da te, Apri tutte le porte, Fatti mandare dalla mamma, C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones, Scende la pioggia. Avrebbe cantato ancora… ma per fortuna ad un certo punto la Michielin prende in mano la situazione.

Terza manches inediti:

Stunt Pilots con Emma Stunt, Sarafine con Malati di Gioia, Maria Tomba con Crush, Il solito Dandy con Crush.

Prima del verdetto Francesca Michielin canta il suo nuovo singolo Solite chiacchiere

Vince X Factor 2023 Sarafine.

La classifica finale:

1. Sarafine

2. Stunt Pilots

3. Il solito Dandy

4. Maria Tomba

Le pagelle sono realizzate facendo riferimento alla media dei voti delle tre manches, tengono in conto la performance e il percorso di ogni artista. Per leggere le pagelle clicca su continua…