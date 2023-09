X Factor, a che punto è la carriera discografica dei primi due classificati di ciascuna edizione?

A poco più di 24 ore dall’inizio della 17esima edizione di X Factor – al via giovedì 14 settembre con Ambra Angiolini, Morgan, Fedez e Dargen D’Amico in giuria facciamo un salto a ritroso per scoprire a che punto è la carriera discografica dei primi due classificati di ciascuna edizione.

Dagli Aram Quartet, che hanno trionfato nel 2008, a Beatrice Quinta, che si è classificata seconda durante l’ultima edizione del talent show, c’è chi ha abbondato la carriera musicale, chi continua ad ottenere certificazioni, chi fa dei live il proprio punto di forza e chi, invece, lavora sempre all’interno dell’industria musicale, ma in ruolo completamente diverso.

