Pagelle singoli del 15 settembre: settimana da incorniciare con Napoleone, Tropico, Pausini e Negramaro

PAGELLE NUOVI SINGOLI del 15 settembre a cura del critico musicale di All Music Italia, Fabio Fiume.

Ebbene è accaduto! Non crederete ai vostri occhi ma questa settimana non c’è nemmeno un quattro! E posso dire che sono felice? Posso dire di aver ascoltato una serie di belle canzoni?

Non era mai successo prima d’ora ed è per me davvero fonte di gioia, sperando chiaramente che la possiate pensare come me.

Ecco, se fossi un direttore di qualsivoglia manifestazione, questi brani li avrei scelti tutti, ognuno per una peculiarità, uno stile ed una personalità artistica diversa. Fra grandi star e band di notevole successo che tornano con brani adatti alla loro storia fino a belle novità che avanzano con convinzione o si propongono con cose che non sono trascurabili e confondibili con la massa, questa è stata la settimana delle novità a mio parere.

Ah dimenticavo: segnalo anche la nuova versione di “Italodisco“ dei The Kolors proposta in inglese e che conferma anche nella lingua d’Albione la sua valenza, la sua potenza. Che conquisti anche il mercato d’oltremanica? Forza guagliù!

NOTA

Vi ricordiamo che i voti delle pagelle di Fabio che trovate alla fine delle mini recensioni non mettono in competizione fra loro gli artisti, essi sono infatti assegnati alla canzone in base alla carriera dell’artista che la propone.

Andando avanti nell’articolo si arriva a scoprire la Golden song della settimana. Ricordiamo inoltre che il “senza voto” non è un voto di carattere positivo o negativo ma variabile e spiegato nella recensione stessa.

