Damiano David, nudo con canna fa arrabbiare Al Bano. Beatrice nuda al bagno il popolo del web

Damiano David, frontman dei Måneskin, e Beatrice Quinta, cantautrice, hanno in comune il passaggio a X Factor e il secondo posto ottenuto come piazzamento finale. In questo momento c’è anche un altro elemento che li avvicina… le critiche per uno scatto postato sui social qualche giorno fa.

Entrambi hanno postato proprio due giorni degli scatti che stanno facendo molto discutere.

Lo scatto di Damiano David

Per quel riguarda Damiano David il cantante è immortalato seduto sul letto totalmente nudo con solo la mano, e un cuoricino/emoticon strategico, a coprirgli le parti intime.

A far discutere però non è questo, ma il fatto che il cantante posi tenendo in bocca uno spinello e scrivendo nella Caption che accompagna la foto: “Tour finito vuol dire che starò nudo a fumare canne tutto il giorno“.

Questa foto ha scatenato la reazione di Al Bano che all’ADNKRONOS ha dichiarato:

“Lo spinello e il nudo ormai è diventato il linguaggio delle nuove generazioni. I cantanti devono scioccare per attirare l’attenzione del loro pubblico. Io preferisco mostrare una realtà diversa, bella, interessante, a contatto con la natura e a contatto con il sole che nasce e che va a dormire: è quella la vera droga. Io Ho pagato un prezzo salatissimo per aver sempre detto di essere contro la marijuana ma non cambio idea perché purtroppo so di cosa si tratta, l’ho vissuto sulla mia pelle.“

In realtà a parte questo commento del collega a mezzo stampa le reazioni sotto il post con il nudo di Damiano David dei Måneskin sono praticamente tutti positivi tra apprezzamenti e battute.

Tra loro c’è per un commento che becca il punto e ci permette di parlare dello scatto di Beatrice Quinta: “Se fosse stata una donna i commenti erano l’esatto opposto“.

L’istinto ci porterebbe a parlare di esagerazione ma purtroppo i fatti ci riportano alla dura realtà….

LO scatto di beatrice quinta

Nella foto postata su Instagram dalla seconda classificata di X Factor 2022 Beatrice appare vestita solo con una maglietta nera con scritta Future milf e seduta sul Wc con le gambe opportunamente posizionate in modo che anche nel suo caso non si vedano le parti intime.

Le reazioni nel caso della sua foto, un post con Caption che annuncia novità in arrivo, vedono apparire diversi commenti decisamente diversi nei toni da quelli ricevuti da Damiano David.

Eccone qualche esempio:

“Esibizionista”

“Anche meno”

“Ecco, sei nel posto giusto! Tu non sei sexy ma solo molto volgare.”

“Sei proprio inopportuna , un idea malsana davvero, Pensavo fossi piû geniale ,, originale, no niente , un briciolo di notorietà , ti ho bruciato il cervello, Peccato”

“X avere visibilità serve altro… A già.. ma tu già lo sai.”

Conclusione? Due foto molto simili… da una parte un cantautore maschio nudo che fuma uno spinello, dall’altra una cantautrice nuda seduta in bagno, reazioni completamente opposte. Trovate qui lo scatto di Damiano e qui quello di Beatrice.

Le conclusioni a voi, a noi viene da pensare solo che, purtroppo, nel nostro paese c’è ancora tanta strada da fare.