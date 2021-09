Amici di Maria De Filippi: il riassunto della seconda puntata del pomeridiano in onda il 26 settembre

Amici puntata del 26 settembre, il riassunto.

Secondo appuntamento con il pomeridiano domenicale del Talent show di Maria De Filippi che, novità, visti gli ottimi ascolti, si trasferisce in via definitiva alla domenica pomeriggio.

In questa seconda puntata continua la formazione della classe. Sono stati assegnati ad oggi infatti 12 banchi, 8 di canto e 4 ballo, ne mancano tre.

Ospite della prima puntata Sangiovanni che presenta il suo nuovo singolo, Raggi gamma. Il ragazzo festeggia i traguardi di questo 2021. Suoi infatti l’album e il singolo più venduti nel primo semestre dell’anno.

AMICI PUNTATA del 26 settembre, riassunto

Si parte col confronto tra i ballerini Nunzio e Mattia per conquistare il banco di latino (vedi il nostro riassunto della settimana). In accordo totale la produzione ha scelto che ad assegnare il banco sarà una commissione esterna composta da tre autorevoli esponenti di ballo latino americano (Sandro Cavallini, Nancy Berti e Massimiliano Soldini).

Questo per far sì che i ragazzi affrontino serenamente la sfida visto che Nunzio e il maestro Todaro si conosco e hanno lavorato insieme in passato.

Il primo confronto avviene sulle note di Get over it degli Eagles. il secondo avviene con l’improvvisazione su due tagli di musiche diverse.