Rea presenta il suo inedito ad Amici 21: ecco l’audio e il testo di Avrei solo voluto

Questo pomeriggio, 26 settembre, è andata in onda su Canale 5 la seconda puntata speciale del pomeridiano di Amici 21. In questa occasione abbiamo scoperto chi sono stati i concorrenti che sono andati a completare la classe di questa edizione (perlomeno per ora). Fra di loro troviamo anche la giovane cantante Rea, che sul palco ha presentato per la prima volta l’inedito Avrei solo voluto.

Il brano inedito di Rea, di cui trovate audio e testo qui sotto, ha convinto soltanto uno dei tre maestri di canto. Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli, anche se in lei hanno visto “qualcosa”, le hanno detto di no. Discorso diverso per Rudy Zerbi, che dalla concorrente è stato colpito fin dal primo momento.

Qui sotto potete recuperare il video dell’esibizione di Rea ad Amici e il testo della canzone.

Ta ta ra rà, tà

E’ nato tutto da un gioco di sguardi

Tu che mi parli io che ti osservo

Ma scagli dardi quindi io penso

A quanto staresti bene nel mio letto

E’ nato tutto da un gioco di sguardi

Il tempo resta fermo balliamo un lento

Mi tocchi sincero ma quanto è bello

Non riesco a distinguere il sogno del vero

E’ nato tutto da un gioco di sguardi

?? tu stai nel re

Sfogo il riflesso dentro allo specchio Mi sembri più triste di quanto ti ho pre..

E’ nato tutto da un gioco di sguardi

Tu che ti perdi io che ti cerco

Ma sei scappato via come il vento

Potevi almeno lasciare un biglietto

Avrei solo voluto oh oh ti innamorassi di me

Ma non mi dire è un cliché io cerco solo perché

Perché

E forse non miro al tuo tempo

Ma ti sogno da troppo tempo

Io ne parlo con gli amici

Che mi seguono come uno spettro

E forse non mi hai dato tempo

Ma ti sogno da troppo tempo

Prendi questo, poi prendi quello

Prendi questo, poi prendi quello

Avrei solo voluto restassi

Tra le mie braccia un po’ di più

Qui sotto casa nel blu di questo cielo che ci guarda, che ci parla, che ci guarda, che ci parla ah

Hey, eh cerco di non vederti più

Hey cerco di tirarmi un po’ su