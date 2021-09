Amici 21: Luigi entra nella scuola grazie a Rudy Zerbi e all’inedito “Vivo”

Amici Luigi storia del cantante entrato nel programma con l’inedito Vivo.

Tra i cantanti entrati nella scuola di Amici di Maria De Filippi quest’anno c’è Luigi.

AMICI LUIGI STORIA

Il suo vero nome è Luigi Strangis ed è un nato nel 2001 a Lamezia terme.

Al momento dell’ingresso si è definito testardo, disordinato, competitivo sulla musica. Lo fa arrabbiare chi non rispetta le persone e non ama chi lo comanda.

Per lui cantare significa non pensare. Non ha mai studiato canto ma chitarra, teoria musicale e storia della musica. Scrive e arrangia da solo i suoi brani.

È entrato nel programma per volere di Rudy Zerbi con Anna Pettinelli contraria. A seguire il testo della sua canzone.

AMICI LUIGI VIVO TESTO

Sento la rabbia dentro me

rimane sempre, sai perché

non dai quel che io do a te

rinchiusa in solitudine

Se per caso tu sparissi

se un giorno non tornassi

ti aspetterei fino all’ultimo respiro

perché è con te che io sento vivo