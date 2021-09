Amici di Maria De Filippi: il riassunto della prima settimana dei ragazzi, dal 20 al 24 settembre

Amici riassunto prima settimana dei ragazzi di Amici 21 nella scuola.

Parte un appuntamento settimanale con il riassunto di quanto successo nella scuola più famosa d’Italia, quella di Maria De Filippi. Tra i protagonisti di questa settimana Tommaso Cesana, Giacomo, LDA, Nicol Castagna e il ballerino Mirko. Maria ha anche spiegato il regolamento di questa edizione di Amici ai ragazzi.

Partiamo dal canto…

La 21 enne Nicol Castagna, di cui vi abbiamo già raccontato la storia discografica, nel corso della settimana si è raccontata meglio. La ragazza definisce sé stessa come una persona altruista nel bene e nel male. Una che ha però sempre paura di stare in mezzo alle persone tranne quando canta.

Nicol ha iniziato a cantare perché spesso non riusciva a esprimere certe cose, alcune sue sensazioni. Molte volte le sue idee e il modo di esprimersi erano diversi da quelli dei suoi coetanei. Quando canta invece sente di essere ascoltata e di poter dire davvero tutto quello che pensa.

Parlando del suo inedito, Onde, anche se può sembrare un pezzo leggero, per lei è stato un traguardo enorme. Con questa canzone ha trovato la leggerezza scrivendo di qualcosa che non le è mai successo… “Credo che sia davvero importante per un cantautore scrivere anche immaginando” ha confessato.

Giacomo, cantautore di 23 anni che non ha un rapporto facile col padre, è entrato nella scuola di Amici cantando Wicked game di Chris Isaak. Il suo è un ingresso parziale però. Anna Pettinelli lo ha fermato definendolo una copia non convincente dell’interprete originale.

È stato Rudy Zerbi a volergli dare una possibilità… una busta rossa che gli permetterà di sfidare un altro allievo e guadagnare un banco ufficialmente.

Giacomo tiene a rimanere nella scuola per sé stesso, per realizzare il proprio sogno, e per sua madre, per aiutarla… vuole che sua madre smetta di lavorare perché ha fatto tanti sacrifici nel corso degli anni per lui e sente di doverla ringraziare nel concreto.

Dopo il primo incontro con l’insegnante di canto il ragazzo chiama la madre che lo rassicura…

Sono stata agitata tutto il giorno, ero in ansia per te. È una cosa grande per me, tu stai riuscendo a fare delle cose che io non ho potuto darti, per me è molto importante questa cosa.

Per me già quello che hai avuto è stato un’esperienza bellissima, vada come vada, sono orgogliosa. Avevo paura che tu reagissi male, so come sei fatto, so che sei un ragazzo emotivo. Vedi non sei uscito e hai ancora un’altra possibilità. Per me sei già vincitore, sii fiero di quello che hai realizzato. Giocatela, sii coraggioso, lo so che vuoi studiare e imparare… per te è importante, anche per imparare il rispetto della convivenza, lo sai che mi spiace perché spesso gli errori dei genitori vanno a cadere sui figli, tu ne hai bisogno…