Flaza entra nella scuola di Amici 21 con l’inedito “Malefica”

Amici Flaza Malefica testo.

È partito Amici 21 e iniziamo ad approfondire la conoscenza dei ragazzi.

Dalla scuderia di Honiro (che portò ad Amici di Maria De Filippi anni fa Briga), arriva invece un’altra ragazza… Flaza.

Nata a Fregene, località balneare vicino Roma, Flavia, questo il suo vero nome, sogna di cambiare la propria vita, creando le proprie regole questo perché, ancora oggi, il riscatto o l’autodeterminazione di una donna sembra sempre richiedere un atto di ribellione… ed è per questo motivo che nasce quella che lei definisce una “piccola peste” musicale, Flaza.

Spaziando dalla trap al pop passando dall’urban, Flaza debutta a luglio del 2021 con il singolo Piccola peste prodotto da Matteo Alieno.

amici Flaza Malefica testo

Siamo sotto le luci al led

io sono consapevole

mica sono qua per perdere

salgo dalle tenebre

e piangi, le tue lacrime amare

che tanto me le bevo

come fossero buone

puoi farmi male

strapparmi le ossa e poi darle a un cane

un carico grande da trasportare

perché sono qui per lasciare un segno

e guarda quello che non sai fare

andiamo dove voglio io

e se non restano in gola

non cambio di una virgola

e sposto la palla in campo

e sono ancora piccola

e salgo senza correre rischi

poi quando cado

devi prendere fischi

Tu mi guardi e non ti vedo

come sta? non mi interessa

se mi parli io non ti ascolto

sono diventata malefica

Tu mi guardi e non ti vedo

come sta? non mi interessa

se mi parli io non ti ascolto

sono diventata malefica