Nicol convince Rudy Zerbi con il suo inedito ed entra nella scuola di Amici di Maria De Filippi

Amici Nicol inedito testo.

Nicol Castagna ha ottenuto un posto nella 21esima edizione di Amici di Maria De Filippi.

Negli scorsi giorni vi abbiamo già parlato della storia discografica di Nicol.

Nella prima puntata di Amici la ragazza si è presentata con un suo inedito e Anna Pettinelli l’ha stoppata ritenendo tutto troppo già sentito. Zerbi ha invece rialzato la leva… per lui la ragazza è vera, ha stile e un bel timbro.

Lorella Cuccarini conferma affermando che, se Rudy non l’avesse presa l’avrebbe scelta lei.

Qui a seguire il testo dell’inedito della ragazza, Onde.

NICOL INEDITO TESTO onde

Sento nell’aria che tu mi stai cercando per la strada

Hai chiesto il mio nome quella sera

in quel locale a quella festa non voleva andarci

giro dalle tue parti, passiamo la notte a guardarci

senza nemmeno toccarci

ma non so se mi va di tornare a casa ora

nella tua macchina tu urlerei a squarciagola

che nessuno ci sente

ci scambiamo la pelle

non ci resta niente

Ok, ok sento le vibes

tra i miei e i tuoi segreti

tra i nostri problemi, in questa corrente

voglio naufragare tra le tue onde

restiamo dall’alba al tramonto

soli su un’isola deserta

dove tutto sembra più profondo

cos’è che ci ha dato alla testa

Ok, ok, ok

voglio naufragare tra le tue onde

le tue pupille guardano

e ce ne stiamo chiusi

colori ambra

dentro una bolla di sabbia

ti vengo a prendere

tu vienimi a prendere

restiamo dall’alba al tramonto

soli su un’isola deserta

dove tutto sembra più profondo

cos’è che ci ha dato alla testa

Ok, ok, ok

voglio naufragare tra le tue onde