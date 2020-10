Blanco Ladro di fiori.

Esce oggi il nuovo singolo della giovane scommessa di Island Records.

Il suo ultimo singolo, Notti In Bianco, ha attirato la curiosità della stampa ma sopratutto ha conquistato i giovani nelle playlist di Spotify Italia, un pubblico che lo ha portato a dominare per settimane la classifica Viral Italia e totalizzare oltre un milione di stream.

Con uno stile decisamente punk ma difficilmente inquadrabile, in cui le linee melodiche accattivanti, cantate con l’aggressività e l’emotività dell’adolescenza, convivono con una sensibilità autentica, trasparente, Blanco pubblica ora un nuovo singolo.

Blanco Ladro di fiori

In Ladro di fiori convivono tutte le anime del giovane artista. Il brano racconta l’amore nei confronti della ragazza per la quale l’artista ha iniziato a fare musica.

Riccardo immagina di guardarsi attraverso il suo sguardo, scoprendosi, e ricorda di quanto a lei piacessero i fiori e di come lui, da bravo fidanzato, le regalasse enormi bouquet colorati, rubati però dai giardini delle case circostanti.

Il brano è accompagnato dalle imprevedibile strumentali di Michelangelo che abbracciano alla perfezione le parole nel testo.

Classe 2003, Blanco è un artista di Brescia. Nonostante la giovanissima età viene notato da Island Records, diventando una tra le più giovani promesse di Universal Music.

Si avvicina alla scrittura quasi per caso, dedicando il suo primo brano ad una ragazza come esperimento fine a se stesso per poi scoprire un talento innato e spontaneo per la musica.

A maggio pubblica il suo singolo d’esordio Belladonna (adieu), seguito da Notti in Bianco.