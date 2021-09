Entra nella scuola di Amici LDA, il figlio di D’Alessio con “Quello che ci fa bene lo lasciamo andare” (TESTO)

Amici LDA Quello che fa bene lo lasciamo andare testo.

C’è un altro nome molto noto che sta provando ad entrare cast di Amici 21. Un artista che vanta oltre 200.000 ascoltatori mensili su Spotify, brani che superano il milione di ascolti e un feat. da oltre 10.000.000 di stream con… suo padre.

L’artista in questione si chiama LDA e altri non è che Luca D’Alessio, 17enne nonché terzo dei quattro figli di Gigi D’Alessio.

Luca ha iniziato ad approcciarsi alla musica all’età di 13 anni con le cover. Le sue esibizioni sul web spaziavano dalle canzoni del padre a quelle di Adriano Celentano anche se il suo idolo è sempre stato Justin Bieber.

Inizia a fare seriamente quando un artista di Bari, Il Mago, lo contatta e insieme incidono i singoli Orizzonte e Il tempo che non ho. Da quel momento LDA inizia ad avvicinarsi a sonorità più vicina al suo idolo e quindi al nu r’n’b con Resta.

Lo scorso anno la prima collaborazione con il padre. Fa parte infatti dei nuovi artisti napoletani chiamati da Gigi D’Alessio a cantare nell’album Buongiorno.

Dopo un singolo, Vediamoci stasera, con Astol e Robledo pubblica a marzo del 2021 Vivimi.

Luca sa benissimo che, entrando nella scuola, vedrà visto come il raccomandato… lui ci tiene a ribadire ad Anna Pettinelli, che lo critica, che lui e il padre sono due persone diverse. Eleonora Abbagnato lo difende dicendo che il paragone è sbagliato nei confronti del ragazzo.

Qui a seguire il suo inedito…

AMICI LDA Quello che fa bene lo lasciamo andare testo

Noi che parliamo a bordo di un cratere

che con te accanto tutto il mondo non si vede

gli occhi marroni sono montagne senza neve

che se mi guardano non respiro bene, da un po’

io mi guardo allo specchio

e vedo nel riflesso

qualcosa di diverso

non ci sei accanto

perché amiamo quello che fa male

ciò che fa bene lo lasciamo andare

e il mio canto sembra un temporale

prometto che io lo terrò lontano

Ti prego amore, non devi cambiare

le tue carezza fanno bene al cuore

mi togli il fiato e non mi fai parlare

io ti amo da morire ma tu non lo sai

il disordine è un mare di desideri

di quelli ancora non mi credi

entra nei miei sogni e dai dimmi che cosa vedi

due cuore spezzati se ogni dì si fanno interi

ogni bacio, mi dai la vita se allungavi un giorno

e sei per me il vento che fa respirare il mondo

e perché amiamo quel che fa male

quel che fa bene lo lasciamo andare

e che il mio pianto sembra un temporale

prometto che io lo terrò lontano

Ti prego amore, non devi cambiare

le tue carezza fanno bene al cuore

mi togli il fiato e non mi fai parlare

io ti amo da morire ma tu non lo sai

perché amiamo quel che fa male

quel che fa bene lo lasciamo andare

e il mio canto sembra un temporale

prometto che io lo terrò lontano