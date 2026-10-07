Album italiani in uscita nel 2027: tutti i nuovi dischi mese per mese
Data, artista ed etichetta di ogni disco annunciato, più gli album attesi nel 2027 ancora senza giorno di uscita.
di All Music Italia ·
Il calendario degli album italiani in uscita nel 2027 si apre venerdì 22 gennaio con due dischi: Milk Wood Bar, primo album di Vinicio Capossela con BMG, e l’edizione speciale di Quello che non c’è degli Afterhours, pubblicata da Universal Music Italia per i 25 anni del disco.
Raccogliamo qui, mese per mese, i nuovi album e le uscite discografiche della musica italiana annunciati per il 2027, con data di uscita ed etichetta, e aggiorniamo la guida a ogni nuovo annuncio.
Album italiani in uscita a gennaio 2027
|Data
|Artista
|Album
|22 gennaio
|Afterhours
|Quello che non c’è, edizione speciale (Universal Music Italia)
|22 gennaio
|Vinicio Capossela
|Milk Wood Bar (BMG)
Milk Wood Bar è il primo disco dell’accordo, annunciato a settembre 2026, fra Vinicio Capossela e BMG, che lo segue sia come discografica sia come editore. Esce in CD a tre ante con booklet, doppio vinile nero e Collector’s Edition limitata e numerata con doppio vinile bianco.
PREORDINA L’ALBUM
In qualità di Affiliato Amazon e Feltrinelli, All Music Italia riceve un guadagno dagli acquisti idonei. Per te il prezzo non cambia.
La ristampa di Quello che non c’è, uscito nel 2002 dopo Hai paura del buio? e Non è per sempre, esce lo stesso giorno della prima data italiana del Quello che non c’è Tour 2027 degli Afterhours, al Vox Club di Nonantola, dopo cinque date europee.
Album italiani attesi nel 2027, date da definire
- Boomdabash
- Emis Killa
- Fedez
- Massimo Pericolo
- Michele Zarrillo
- Mida
- Raf
- The Kolors
- Virginio
Gli album italiani degli anni passati
- Tutti gli album italiani in uscita nel 2026
- Tutti gli album italiani usciti nel 2025
- Tutti gli album italiani usciti nel 2024
- Tutti gli album italiani usciti nel 2023
- Tutti gli album italiani usciti nel 2022
- Tutti gli album italiani usciti nel 2021
- Tutti gli album italiani usciti nel 2020
Ultimo aggiornamento: 7 ottobre 2026.