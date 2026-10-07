Il calendario degli album italiani in uscita nel 2027 si apre venerdì 22 gennaio con due dischi: Milk Wood Bar, primo album di Vinicio Capossela con BMG, e l’edizione speciale di Quello che non c’è degli Afterhours, pubblicata da Universal Music Italia per i 25 anni del disco.

Raccogliamo qui, mese per mese, i nuovi album e le uscite discografiche della musica italiana annunciati per il 2027, con data di uscita ed etichetta, e aggiorniamo la guida a ogni nuovo annuncio.

Album italiani in uscita a gennaio 2027

Data Artista Album 22 gennaio Afterhours Quello che non c’è, edizione speciale (Universal Music Italia) 22 gennaio Vinicio Capossela Milk Wood Bar (BMG)

Milk Wood Bar è il primo disco dell’accordo, annunciato a settembre 2026, fra Vinicio Capossela e BMG, che lo segue sia come discografica sia come editore. Esce in CD a tre ante con booklet, doppio vinile nero e Collector’s Edition limitata e numerata con doppio vinile bianco.

La ristampa di Quello che non c’è, uscito nel 2002 dopo Hai paura del buio? e Non è per sempre, esce lo stesso giorno della prima data italiana del Quello che non c’è Tour 2027 degli Afterhours, al Vox Club di Nonantola, dopo cinque date europee.

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Ultimo aggiornamento: 7 ottobre 2026.