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Vinicio Capossela firma con BMG: nuovo album a gennaio 2027

Capossela entra nel roster BMG mentre prepara la Ballad Opera E morte non avrà dominio e un nuovo album per il 2027.

Vinicio Capossela con cappello nero, ritratto in studio per l’annuncio dell’ingresso in BMG
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BMG porta Vinicio Capossela nel proprio roster con un accordo che riguarda sia l’attività discografica sia quella editoriale. Il primo risultato della nuova collaborazione arriverà già a gennaio 2027, quando sarà pubblicato il prossimo album di inediti del cantautore.

Per BMG è quindi una firma che va oltre la sola pubblicazione del disco: la società seguirà Capossela anche sul fronte publishing, affiancandolo nello sviluppo dei prossimi progetti. L’ingresso arriva pochi mesi dopo quello di Paola Turci, altro nome storico della musica italiana entrato nel roster nel 2026.

Vinicio Capossela pubblicherà il nuovo album con BMG a gennaio 2027

Il nuovo disco sarà il primo progetto nato dall’accordo con BMG. Capossela arriva alla nuova fase dopo oltre trentacinque anni di attività e una discografia che, dal debutto con All’una e trentacinque circa del 1990, ha attraversato cantautorato, teatro, letteratura e ricerca musicale.

Tra i lavori più recenti ci sono Tredici canzoni urgenti, pubblicato nel 2023, e SCIUSTEN FESTE N.1965 del 2024. Nel corso della carriera Capossela ha ottenuto quattro Targhe Tenco e nel 2017 il Premio Tenco alla carriera.

Prima del nuovo album arriva E morte non avrà dominio

L’annuncio della firma arriva mentre Vinicio Capossela si prepara al debutto di E morte non avrà dominio, la sua prima Ballad Opera, realizzata insieme a Pierpaolo Capovilla e liberamente tratta dalla vita di Renato Striglia e dall’opera di Dylan Thomas.

Lo spettacolo debutterà il 3 e 4 ottobre al Romaeuropa Festival per poi proseguire nei teatri italiani. Nel nostro approfondimento dedicato a E morte non avrà dominio trovate le ventidue date della tournée, che proseguirà fino al 21 dicembre.

Il progetto teatrale sviluppa il lavoro nato intorno a Under Milk Wood di Dylan Thomas, già al centro del radiodramma Sotto il bosco di latte, trasmesso da Rai Radio3 nel maggio 2026. Il nuovo album per BMG arriverà il mese successivo alla conclusione del tour, a gennaio 2027.

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