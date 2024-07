Ornella Vanoni rinnova il contratto con BMG e torna in studio, pronta per dedicarsi a nuova musica…

Ornella Vanoni rinnova la collaborazione con BMG e firma un nuovo accordo con l’etichetta discografia, in vista dell’arrivo di nuova musica che vedrà la luce questo autunno in arrivo, con tutto il supporto del team BMG. In quest’ottica, infatti, Ornella Vanoni è già pronta a tornare in studio.

Il suo ultimo progetto musicale risale a dicembre 2023 quando ha pubblicato Calma Rivoluzionaria LIVE 2023 (BMG), una raccolta live dei suoi più grandi successi registrati, arricchita dagli inediti Calma Rivoluzionaria – con Samuele Bersani – e Camminando.

Le sue ultime apparizioni live invece sono più recenti: Ornella Vanoni si è esibita in occasione di tre concerti-evento SENZA FINE (prodotti da Color Sound in collaborazione con Friends & Partners) il 27 e 28 aprile 2024 al Teatro Arcimboldi di Milano e il 6 giugno 2024 alle Terme di Caracalla a Roma.

L’artista avrebbe dovuto prendere parte anche a Una, Nessuna, Centomila ma ha dovuto dare forfait per motivi di salute.

Sul rinnovo, Dino Stewart (Managing Director BMG) ha affermato: «Dopo la registrazione di Calma Rivoluzionaria con Samuele Bersani pensavo che con Ornella sarebbe rimasta “solamente” un’amicizia speciale e invece qualche mese fa è riuscita a sorprenderci dicendo che voleva fare un disco diverso da ogni suo lavoro precedente. Detto fatto: eccoci in un momento di relax dopo la session in studio di registrazione a firmare un nuovo accordo discografico. Siamo tutti e tre molto felici!».