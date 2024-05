Ornella Vanoni: perché non era a Una, Nessuna, Centomila. L’artista: “Sarei morta!”

Chi ha avuto il privilegio di partecipare dal vivo al grande concerto benefico Una, nessuna, centomila che si è tenuto lo scorso 5 maggio all’Arena di Verona sarà rimasto un po’ deluso dallo scoprire che una delle cantanti che era inizialmente prevista in scaletta, Ornella Vanoni, non era purtroppo presente. L’artista ha spiegato le motivazioni dietro al suo forfait dell’ultimo minuto con un video pubblicato sui social, dove ha raccontato che la sua assenza era giustificata da un piccolo ma fastidioso problema di salute.

Ornella Vanoni, ecco perché non era a Una, Nessuna, Centomila: “Sarei morta!”

Nelle scorse ore l’artista ha condiviso un video nel quale ha raccontato ai suoi fan il perché fosse assente all’evento, che vi ricordiamo sarà trasmesso il prossimo mercoledì 8 maggio su Rai 1 con la conduzione di Amadeus. In sostanza, subito prima di salire sul palco dell’Arena Ornella Vanoni ha tenuto due concerti di due ore ciascuno che però le hanno creato un accumulo di acido lattico che l’ha creato grossi problemi alle gambe. Dopo averci pensato tanto, e anche sotto consiglio del figlio, la cantante si è resa conto che non sarebbe riuscita ad esibirsi, proprio perché troppo stanca. “Sarei morta”, ha commentato con un pizzico di ironia Vanoni, che ha tra l’altro sottolineato quanto l’occasione fosse importante e quanto sia rilevante il fatto che questa volta a Una, Nessuna, Centomila si siano esibiti anche degli uomini (“Ci tenevo tanto, ma ho fatto due concerti e non ho calcolato bene e dopo due concerti di due ore l’uno, anche se sono andati bene, poi non camminavo più. Non riuscivo più a muovermi per l’acido l’attico, ero di una stanchezza mortale”, ha spiegato).

Il live, organizzato per raccogliere fondi a favore dei centri antiviolenza sulle donne, è stato comunque un grande successo di pubblico e ha visto la partecipazione di Alessandra Amoroso, Annalisa, Samuele Bersani, Big Mama, Brunori Sas, Elodie, Emma, Niccolò Fabi, Achille Lauro, Ermal Meta, Fiorella Mannoia, Francesca Michielin, Fabrizio Moro, Mahmood, Noemi, Piero Pelù, Giuliano Sangiorgi, Tananai, Paola Turci, Anna Foglietta e Massimiliano Caiazzo.

