BMG: Antonio Cortesi entra nel team come nuovo A&R per la sezione Publishing

Novità dalla discografia italiana dove Antonio Cortesi entra nel team BMG come nuovo A&R per la sezione Publishing.

Con una nota stampa del 13 gennaio viene annunciato l’ingresso di Antonio Cortesi nell’organico di BMG con il ruolo di A&R per la sezione Publishing.

Cortesi, con una solida esperienza nel mondo della musica e una passione che lo accompagna da sempre, porterà entusiasmo e competenze con l’obiettivo di scoprire, valorizzare e supportare nuovi talenti.

La carriera di Antonio Cortesi ha avuto inizio come musicista professionista, per poi evolversi nel ruolo di A&R e Label Manager presso Believe. Nel corso degli anni, ha maturato un’ampia esperienza nella distribuzione digitale, occupandosi di acquisizione di nuovi artisti e label, gestione di progetti e sviluppo di relazioni strategiche.

Con il suo ingresso, BMG vuole ribadire il proprio impegno nel supportare e sviluppare talenti emergenti, consolidando la propria posizione dell’azienda nel panorama musicale.