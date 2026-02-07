7 Febbraio 2026
di
All Music Italia
News
Condividi su:
7 Febbraio 2026

Mauro Pagani firma con BMG e annuncia “Tutto è già qui”, nuovo album di inediti

Il ritorno agli inediti dopo oltre vent’anni e un film in sala a febbraio.

News di All Music Italia
Mauro Pagani ritratto
Condividi su:

Ottant’anni e nessuna voglia di archivio. Mauro Pagani festeggia il compleanno aggiungendo un capitolo nuovo, non celebrativo: firma con BMG, che pubblicherà Tutto è già qui, album di inediti in uscita il 16 ottobre.

Per un nome che ha attraversato la musica italiana dagli anni della PFM allo storico lavoro con Fabrizio De André, passando per colonne sonore e produzioni, la notizia pesa soprattutto per un dettaglio: si torna a un disco di canzoni nuove, dopo un’attesa lunga più di vent’anni.

BMG pubblicherà Tutto è già qui: il ritorno agli inediti

Tutto è già qui sarà il sesto album in studio della carriera di Pagani e segna il ritorno a un progetto di inediti dopo Domani (2003). L’uscita è fissata per il 16 ottobre.

Da giovedì 5 febbraio è attivo il pre-order dell’album: mauropagani.bio.to/tuttogiaqui.

Tutto è già qui sarà pubblicato esclusivamente in formato fisico: CD digipack e vinile colorato in edizione limitata e numerata, con cover alternativa.

Tre inediti nel film e calendario delle anteprime

Tre brani presenti nell’album sono inclusi anche nel film Andando dove non so. Mauro Pagani, una vita da fuggiasco, diretto da Cristiana Mainardi, in arrivo nelle sale il 16, 17 e 18 febbraio.

Il film sarà presentato in una serie di anteprime pubbliche alla presenza di Mauro Pagani e Cristiana Mainardi.

Dopo la serata degli scorsi giorni a Milano, le proiezioni proseguiranno il 6 febbraio a Roma (Cinema Barberini), il 9 febbraio a Bologna (Cinema Modernissimo), il 10 febbraio a Fiesole (Teatro di Fiesole), il 12 febbraio a Genova (Cinema Sivori), il 13 febbraio a Torino (Cinema Reposi), il 16 febbraio a Bari (Multicinema Galleria) e il 17 febbraio a Sesto San Giovanni (Cinema Rondinella).

 

All Music Italia

Articoli più letti

o Canto 2, il nuovo album di Laura Pausini in uscita nel 2026 1

Io Canto 2 e Yo canto 2. Laura Pausini scopre le carte sui nuovi progetti: data di uscita, tracklist e featuring
Le pagelle ai nuovi singoli italiani del 6 febbraio 2026 2

Pagelle nuovi singoli 6 febbraio: Laura Pausini, Chiara Galiazzo, Federica Carta, Roshelle... venerdì incredibile per le nostre artiste
Serale Amici 25: le scelte di Pettinelli, Zerbi e Cuccarini 3

Amici 25, Serale a numero chiuso e tre allievi a rischio: le scelte (discutibili) di Pettinelli, Zerbi e Cuccarini
Laura Pausini per Io canto 2 4

“Io canto 2”, Laura Pausini racconta il nuovo album canzone per canzone
Damiano David The First Time testo significato traduzione 5

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
New Music Friday 6 febbraio: singoli più attesi settimana 6/2026 6

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana del 6 febbraio 2026
Cantanti Sanremo 2026: nomi veri, età e analisi generazionale del cast 7

Festival di Sanremo 2026: età e veri nomi di tutti i cantanti in gara
Tutti gli album italiani in uscita 2026 8

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2026 (Articolo in continuo aggiornamento)
Ghali pubblica una lettera prima di Milano Cortina 9

La lettera di Ghali prima di Milano Cortina: “Lo so” in tre lingue
Pagelle della stampa di Sanremo 2026 con la classifica dei brani 10

Festival di Sanremo 2026, le pagelle della stampa: la classifica completa dopo i primi ascolti

Cerca su A.M.I.