Mauro Pagani firma con BMG e annuncia “Tutto è già qui”, nuovo album di inediti

Ottant’anni e nessuna voglia di archivio. Mauro Pagani festeggia il compleanno aggiungendo un capitolo nuovo, non celebrativo: firma con BMG, che pubblicherà Tutto è già qui, album di inediti in uscita il 16 ottobre.

Per un nome che ha attraversato la musica italiana dagli anni della PFM allo storico lavoro con Fabrizio De André, passando per colonne sonore e produzioni, la notizia pesa soprattutto per un dettaglio: si torna a un disco di canzoni nuove, dopo un’attesa lunga più di vent’anni.

BMG pubblicherà Tutto è già qui : il ritorno agli inediti

Tutto è già qui sarà il sesto album in studio della carriera di Pagani e segna il ritorno a un progetto di inediti dopo Domani (2003). L’uscita è fissata per il 16 ottobre.

Da giovedì 5 febbraio è attivo il pre-order dell’album: mauropagani.bio.to/tuttogiaqui.

Tutto è già qui sarà pubblicato esclusivamente in formato fisico: CD digipack e vinile colorato in edizione limitata e numerata, con cover alternativa.

Tre inediti nel film e calendario delle anteprime

Tre brani presenti nell’album sono inclusi anche nel film Andando dove non so. Mauro Pagani, una vita da fuggiasco, diretto da Cristiana Mainardi, in arrivo nelle sale il 16, 17 e 18 febbraio.

Il film sarà presentato in una serie di anteprime pubbliche alla presenza di Mauro Pagani e Cristiana Mainardi.

Dopo la serata degli scorsi giorni a Milano, le proiezioni proseguiranno il 6 febbraio a Roma (Cinema Barberini), il 9 febbraio a Bologna (Cinema Modernissimo), il 10 febbraio a Fiesole (Teatro di Fiesole), il 12 febbraio a Genova (Cinema Sivori), il 13 febbraio a Torino (Cinema Reposi), il 16 febbraio a Bari (Multicinema Galleria) e il 17 febbraio a Sesto San Giovanni (Cinema Rondinella).