Eva Bloo ha pubblicato venerdì 20 novembre su tutte le piattaforme digitali il suo primo EP INRI, otto brani per Epic Records / Sony Music Italy. Il progetto è stato anticipato dai singoli CORRI CAVALLA, artattack e DIO NOODO.

Eva Bloo, INRI: il contrasto tra sacro e profano

In INRI, Eva Bloo rielabora l’immaginario religioso e i simboli della propria formazione per trasformarli in un racconto personale su identità, emancipazione e ricerca della libertà.

L’artista racconta: “Il progetto parla della mia vita fino ad ora. Quando si cresce la vita tende ad indurirti, ti obbliga a indossare delle maschere, questo disco è il mio modo per toglierle, di spogliarmi di fronte alla gente e di mostrare ciò che sono nella maniera più sincera possibile, senza paura di risultare ridicola”.

Al centro dell’EP c’è il contrasto tra sacro e profano, presente sia nei testi sia nell’estetica visiva. L’artista usa la religione per raccontare amore, fragilità e bisogno di accettazione, e ribalta una visione legata a costrizione, peccato e giudizio.

Il suono è contaminato e immersivo: dopo un periodo di ricerca a Londra, l’artista unisce elettronica, breakbeat, hip hop e sonorità jungle, tra melodie malinconiche e bassi distorti.

La tracklist di INRI

La struttura dell’EP procede per contrasti: la prima metà è più impetuosa e combattiva, mentre la seconda è più delicata e contemplativa. I brani raccontano le maschere sociali, il perdono, il tradimento e la necessità di lasciare i rapporti in cui non si riesce a essere sinceri, per mostrarsi vulnerabili e lontani da ogni modello imposto.

# Titolo 1 DIO NOODO 2 artattack 3 CORRI CAVALLA 4 geppetto 5 MEZZA GREZZA 6 PIETÀ 7 adieu 8 inri

Chi è Eva Bloo

Eva Bloo è una cantautrice, dj, produttrice e performer. Il suo sound unisce electro, breaks e una scrittura grezza e diretta. Nel 2024 ha pubblicato il singolo fiore e ha partecipato al producer album di Estremo nel brano TINDER <3.

Nel 2025 Eva Bloo ha firmato con Sony Music e ha pubblicato l’omonimo singolo EVA BLOO, seguito da sergente con cmqmartina e TISANAGINSENG con il collettivo Miscela.

Nel 2026 la cantautrice si è esibita al MI AMI Festival, dove ha presentato il nuovo singolo CORRI CAVALLA in un hybrid show cantato e suonato. Ha poi girato l’Italia con il Bloody Summer Tour, circa venti date estive tra cui il VIVA! Festival in Puglia e il Live Rock a Siena.

Scelta da Jovanotti, l’artista ha aperto la tappa di Palermo del suo tour estivo e ha lanciato il singolo artattack. Poi è arrivato DIO NOODO, ultimo singolo prima dell’EP, con un videoclip girato da Simone Peluso in pellicola 35 mm.