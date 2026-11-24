Vaz Tè ha svelato la tracklist di Radio Dos Santos, il nuovo EP in uscita venerdì 4 dicembre per Columbia/Sony Music. Sette brani e tre ospiti: G.Mineiro, Rkomi e Over Lapa. Il progetto sarà disponibile sulle piattaforme digitali e in formato fisico.

Tra le tracce ci sono i singoli 010 e La Storia Commerciale, mentre a Rkomi è affidata la collaborazione in Back From Milan: un titolo che richiama uno dei cambiamenti al centro del disco, il ritorno di Vaz Tè a Genova dopo dieci anni trascorsi a Milano.

Radio Dos Santos , il ritorno a Genova e le collaborazioni

L’EP è costruito attorno all’idea di una trasmissione radiofonica che attraversa il presente del rapper. Il punto di partenza è Palmaro, il quartiere della periferia ovest di Genova in cui è cresciuto. Da lì il racconto passa alla vita notturna, alle esperienze fuori città e alle scelte personali.

Rkomi e Vaz Tè si erano già incrociati in Over 2.5, il brano del 2016 con Tedua. G.Mineiro compare invece in Atletico Mineiro, mentre Over Lapa affianca il rapper sulla vita notturna di Tornato alle 6.

Per Vaz Tè, nome d’arte di Alessandro Guzzo e membro fondatore della Wild Bandana, il nuovo EP arriva dopo VT3SOR, l’album del 2026 che ha debuttato al decimo posto della classifica FIMI, con ospiti tra cui Tedua, Izi, Bresh, Sayf e Tormento.

Vaz Tè, la tracklist di Radio Dos Santos

# Titolo 1 Svolto (Turnt Up RMX) 2 What If 3 Atletico Mineiro (feat. G.Mineiro) 4 La Storia Commerciale 5 Back From Milan (feat. Rkomi) 6 Tornato alle 6 (feat. Over Lapa) 7 010

I concerti di Vaz Tè a Genova nel 2027

Dopo il sold out ai Magazzini Generali di Milano, Vaz Tè tornerà dal vivo nella sua città il 2, 3 e 4 luglio 2027 in Piazza delle Feste, al Porto Antico di Genova. Le date del 3 e del 4 luglio sono già sold out.

Foto: ufficio stampa Out Loud PR