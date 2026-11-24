La Settimana del Black Friday di Amazon va avanti fino a lunedì 30 novembre e mette in offerta anche la musica italiana: controllando il 24 novembre trentuno artisti italiani, fra big di oggi e classici, abbiamo trovato 71 dischi scontati di 24 nomi, fra vinili, CD e cofanetti.

Nella lista ci sono i live di Vasco Rossi, i vinili di Pino Daniele e Cesare Cremonini e il triplo CD di Materia di Marco Mengoni.

I prezzi nei riquadri il sito li legge direttamente da Amazon, con la data e l’ora dell’ultimo controllo. La selezione si aggiorna ogni mattina fino al 30 novembre: un’offerta finita sparisce, una nuova entra.

Black Friday 2026, i vinili italiani in offerta: Vasco Rossi, Pino Daniele, Cremonini

Di Vasco Rossi sono in offerta Nessun pericolo… per te e il box numerato di quattro LP del Vasco Live Roma Circo Massimo. Di Pino Daniele c’è Terra mia, di Salmo il doppio vinile autografato di Hellvisback 10 Years Later e Death USB in vinile colorato.

Cesare Cremonini entra nella lista con il vinile di Possibili scenari e con quello di Cremonini Live 2025. Ci sono anche Mina Fossati di Mina, il triplo LP di Giro del mondo di Ligabue e il vinile arancione di Fuori dall’hype Ringo Starr dei Pinguini Tattici Nucleari.

I cofanetti: il box di Marco Mengoni e i live di Vasco Rossi a San Siro

Fra i cofanetti c’è Materia (Prisma) + (Pelle) + (Terra), i tre CD di Marco Mengoni. C’è anche il box Vasco Live Milano San Siro di Vasco Rossi, con due CD, due DVD e il Blu-ray, mentre per gli 883 è in offerta il box deluxe di Nord sud ovest est.

I CD in offerta: da Vasco Live 2025 a Geolier e Annalisa

Sui CD l’offerta di Vasco Rossi è Vasco Live 2025 The Essentials. Nella lista ci sono anche Sono un grande di Tiziano Ferro, Dio lo sa – Atto II di Geolier e E poi siamo finiti nel vortice di Annalisa, accanto ai classici di Lucio Battisti e Franco Battiato.

Gli album che usciranno proprio venerdì 27 novembre, da Kintsugi di Elisa al CD autografato di Sal Da Claus di Sal Da Vinci, sono nella New Music Friday del 27 novembre, con i preordini su Amazon.

Il Black Friday lo fanno anche gli store delle major. Sullo shop di Universal Music Italia ci sono più di 2.000 vinili e CD scontati con il codice BLACKFRIDAY2026, valido una volta sola fino alle 23:59 di lunedì 30 novembre, mentre lo store di Warner Music Italy annuncia per il Black Friday sconti fino al 40%.

Per ascoltare i dischi: giradischi, lettori CD, casse e cuffie in offerta

Nella stessa settimana Amazon sconta anche quello che serve per ascoltare i dischi. Ci sono giradischi con gli altoparlanti già dentro, che si collegano senza un impianto, i sistemi hi-fi con lettore CD di Sharp e Philips, le casse bluetooth di Sony e Soundcore e le cuffie di JBL.

Per fare musica: tastiere MIDI, schede audio, microfoni e chitarre

Chi la musica la vuole fare trova in offerta le tastiere MIDI di Akai e Novation, la scheda audio Focusrite Scarlett Solo, il microfono USB Blue Yeti, le cuffie da studio Sony MDR-7506 e la chitarra acustica Yamaha F310.