Salmo, il Lebonski Park diventa un disco: LEBONSKI PARK LIVE26 esce il 18 dicembre
Ventisette brani registrati all'Ippodromo di Arzachena, con Gambale Twist dei Barritas e Diavolo in me di Zucchero.
di All Music Italia ·
Salmo pubblicherà il 18 dicembre 2026 LEBONSKI PARK LIVE26, il nuovo disco dal vivo per Columbia/Sony Music. Il progetto raccoglie 27 brani eseguiti sul Main Stage del Lebonski Park all’Ippodromo di Arzachena, in Sardegna, ed è già disponibile in preorder.
Nella tracklist trovano spazio 1984, Il cielo nella stanza e 90MIN, insieme a Non mi riconosco con CENTOMILACARIE. C’è anche la reinterpretazione di Gambale Twist de I Barritas, l’omaggio alla musica sarda inserito nella scaletta del concerto.
Dal Lebonski Park di Arzachena al disco live
Il Lebonski Park ha portato all’Ippodromo di Arzachena dodici ore di musica e intrattenimento. Prodotto da Vivo Concerti e Lebonski360, l’evento si è svolto nella terra d’origine di Salmo.
LEBONSKI PARK LIVE26 raccoglie una selezione della sua esibizione sul palco principale, con brani di diversi momenti del repertorio: da Russell Crowe e S.A.L.M.O. a Hellvisback, fino a On Fire, con la cover di Diavolo in me di Zucchero.
I formati e le edizioni autografate
Il disco uscirà nei seguenti formati fisici:
- Doppio CD.
- Doppio LP Marble Red.
- Doppio LP Yellow autografato, in esclusiva su Sony Music Store.
Sul Sony Music Store saranno disponibili anche due bundle con la bandiera dei Quattro Mori, abbinata al doppio vinile Yellow autografato oppure al doppio CD. Il preorder è accessibile dal link ufficiale del progetto.
Salmo, la tracklist di LEBONSKI PARK LIVE26
Le 27 tracce sono tutte proposte nella versione Lebonski Park Live26:
|#
|Titolo
|1
|On Fire
|2
|Russell Crowe
|3
|Stai zitto
|4
|Neurologia
|5
|1984
|6
|Papparapa’
|7
|Bounce
|8
|Daytona
|9
|Mic Taser
|10
|Giuda
|11
|PXM
|12
|Il figlio del prete
|13
|Lunedì
|14
|Cartine corte
|15
|Gambale Twist
|16
|Hellvisback
|17
|Sincero
|18
|Criminale
|19
|Eclissi
|20
|Go with the Flow
|21
|A Dio
|22
|Marla
|23
|S.A.L.M.O.
|24
|Non mi riconosco (con CENTOMILACARIE)
|25
|Diavolo in me
|26
|90MIN
|27
|Il cielo nella stanza
Foto di Yuri Serafini
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