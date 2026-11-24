Salmo pubblicherà il 18 dicembre 2026 LEBONSKI PARK LIVE26, il nuovo disco dal vivo per Columbia/Sony Music. Il progetto raccoglie 27 brani eseguiti sul Main Stage del Lebonski Park all’Ippodromo di Arzachena, in Sardegna, ed è già disponibile in preorder.

Nella tracklist trovano spazio 1984, Il cielo nella stanza e 90MIN, insieme a Non mi riconosco con CENTOMILACARIE. C’è anche la reinterpretazione di Gambale Twist de I Barritas, l’omaggio alla musica sarda inserito nella scaletta del concerto.

Dal Lebonski Park di Arzachena al disco live

Il Lebonski Park ha portato all’Ippodromo di Arzachena dodici ore di musica e intrattenimento. Prodotto da Vivo Concerti e Lebonski360, l’evento si è svolto nella terra d’origine di Salmo.

LEBONSKI PARK LIVE26 raccoglie una selezione della sua esibizione sul palco principale, con brani di diversi momenti del repertorio: da Russell Crowe e S.A.L.M.O. a Hellvisback, fino a On Fire, con la cover di Diavolo in me di Zucchero.

I formati e le edizioni autografate

Il disco uscirà nei seguenti formati fisici:

Doppio CD.

Doppio LP Marble Red.

Doppio LP Yellow autografato, in esclusiva su Sony Music Store.

Sul Sony Music Store saranno disponibili anche due bundle con la bandiera dei Quattro Mori, abbinata al doppio vinile Yellow autografato oppure al doppio CD. Il preorder è accessibile dal link ufficiale del progetto.

Salmo, la tracklist di LEBONSKI PARK LIVE26

Le 27 tracce sono tutte proposte nella versione Lebonski Park Live26:

# Titolo 1 On Fire 2 Russell Crowe 3 Stai zitto 4 Neurologia 5 1984 6 Papparapa’ 7 Bounce 8 Daytona 9 Mic Taser 10 Giuda 11 PXM 12 Il figlio del prete 13 Lunedì 14 Cartine corte 15 Gambale Twist 16 Hellvisback 17 Sincero 18 Criminale 19 Eclissi 20 Go with the Flow 21 A Dio 22 Marla 23 S.A.L.M.O. 24 Non mi riconosco (con CENTOMILACARIE) 25 Diavolo in me 26 90MIN 27 Il cielo nella stanza

Foto di Yuri Serafini