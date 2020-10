Album italiani in uscita nel 2021. Da anni uno degli articoli più seguiti e apprezzati su All Music Italia è quello che segnala anticipatamente tutte le nuove uscite italiane in arrivo, una costante che va avanti dal 2015.

Come sempre, in anticipo di qualche mese, ecco quindi il nostro redazionale sugli artisti che pubblicheranno un album nel 2020.

Ovviamente essendo l’articolo in continuo aggiornamento vi consigliamo di salvare il link tra i preferiti del vostro browser in modo da poterlo controllare periodicamente e rimanere aggiornati su tutte le novità della discografia italiana.

Il 2021 ci regalerà tante ritorni come quello attesissimo di Laura Pausini e debutti, per esempio il primo album da solista di Tommaso Paradiso.

E poi ci saranno gli album di Sanremo 2021, il Festival più “difficile” di sempre.

Andiamo subito a conoscere gli album italiani in uscita nel corso dell’anno.

ALBUM ITALIANI IN USCITA NEL 2020

Clicca sul mese che vuoi visualizzare per andare alle uscite relative.

GENNAIO

FEBBRAIO

MARZO

APRILE

MAGGIO

GIUGNO

LUGLIO

AGOSTO

SETTEMBRE

OTTOBRE

NOVEMBRE

DICEMBRE

Date da definire

Clicca su continua per iniziare con il mese di gennaio.