GIOVAPIÙGIOVA annuncia AMORE X6, il nuovo album in uscita il 4 dicembre
La repack version dell'EP AMORE X3 porta cinque tracce, tra cui i singoli TORNERÓ e ARRIVERÀ, e un'elettronica emotiva tra pop e glitch.
di Chiara Tebaldini ·
GIOVAPIÙGIOVA pubblicherà venerdì 4 dicembre su tutte le piattaforme digitali il nuovo album AMORE X6 per Supernova Dischi, distribuito da Believe. Il disco è la repack version dell’EP AMORE X3, uscito a giugno, e porta cinque tracce.
GIOVAPIÙGIOVA, temi e sonorità di AMORE X6
AMORE X6 prosegue la ricerca dell’artista su dolore, sentimenti e relazioni. Al centro c’è l’esigenza di fermarsi ad ascoltare le proprie emozioni, senza la fretta di spiegarle o superarle. Il disco mette in discussione il concetto di normalità e rifiuta l’idea di doversi riconoscere in un’unica versione di sé.
Sul piano musicale, l’album esplora il linguaggio dell’elettronica emotiva, dove pop, glitch e sperimentazioni digitali si intrecciano tra momenti intimi e aperture di maggiore intensità.
La tracklist dell’album
L’album è stato anticipato dai singoli TORNERÓ, uscito il 9 ottobre, e ARRIVERÀ, uscito il 6 novembre. Le altre tre tracce sono SOLE ALTO, SIAMO FATTI COSÌ con Xeuda e STA FINENDO L’ESTATE.
|#
|Titolo
|1
|TORNERÓ
|2
|ARRIVERÀ
|3
|SOLE ALTO
|4
|SIAMO FATTI COSÌ (ft. Xeuda)
|5
|STA FINENDO L’ESTATE
Il disco è stato scritto dallo stesso GIOVAPIÙGIOVA (Giovanni Secci) e prodotto da Grindalf (Luca Garzia) e Odeon (Matteo Barcaiolo). Il mix e il master sono stati curati da Alessandro Tsamis.
Chi è GIOVAPIÙGIOVA
GIOVAPIÙGIOVA, all’anagrafe Giovanni Secci, è un cantautore e compositore nato a Firenze nel 1996. Si è trasferito a Roma a 19 anni, dove si è laureato in Composizione e Musica Elettronica al Saint Louis Music College.
Lì l’artista ha iniziato a collaborare con il produttore Grindalf, con cui ha pubblicato i primi singoli tra rap, trap e punk. L’esordio solista è arrivato nel 2020 con l’EP GIOVA + GIOVA, seguito nel 2022 dall’album Animali Notturni per Island Records, con collaborazioni di Gemello, Priestess e Sina.
Negli anni il cantautore si è dedicato anche all’attività live tra club e festival italiani, dal Viper Theatre e l’Anfiteatro di Fiesole a Firenze fino a Villa Ada e il Lanificio159 a Roma, oltre a rassegne come il Beat Festival. Tra le sue influenze ci sono James Blake, Liberato, Björk e Myss Keta.
Foto di Laura Baldin