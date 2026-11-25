GIOVAPIÙGIOVA pubblicherà venerdì 4 dicembre su tutte le piattaforme digitali il nuovo album AMORE X6 per Supernova Dischi, distribuito da Believe. Il disco è la repack version dell’EP AMORE X3, uscito a giugno, e porta cinque tracce.

GIOVAPIÙGIOVA, temi e sonorità di AMORE X6

AMORE X6 prosegue la ricerca dell’artista su dolore, sentimenti e relazioni. Al centro c’è l’esigenza di fermarsi ad ascoltare le proprie emozioni, senza la fretta di spiegarle o superarle. Il disco mette in discussione il concetto di normalità e rifiuta l’idea di doversi riconoscere in un’unica versione di sé.

Sul piano musicale, l’album esplora il linguaggio dell’elettronica emotiva, dove pop, glitch e sperimentazioni digitali si intrecciano tra momenti intimi e aperture di maggiore intensità.

La tracklist dell’album

L’album è stato anticipato dai singoli TORNERÓ, uscito il 9 ottobre, e ARRIVERÀ, uscito il 6 novembre. Le altre tre tracce sono SOLE ALTO, SIAMO FATTI COSÌ con Xeuda e STA FINENDO L’ESTATE.

# Titolo 1 TORNERÓ 2 ARRIVERÀ 3 SOLE ALTO 4 SIAMO FATTI COSÌ (ft. Xeuda) 5 STA FINENDO L’ESTATE

Il disco è stato scritto dallo stesso GIOVAPIÙGIOVA (Giovanni Secci) e prodotto da Grindalf (Luca Garzia) e Odeon (Matteo Barcaiolo). Il mix e il master sono stati curati da Alessandro Tsamis.

Chi è GIOVAPIÙGIOVA

GIOVAPIÙGIOVA, all’anagrafe Giovanni Secci, è un cantautore e compositore nato a Firenze nel 1996. Si è trasferito a Roma a 19 anni, dove si è laureato in Composizione e Musica Elettronica al Saint Louis Music College.

Lì l’artista ha iniziato a collaborare con il produttore Grindalf, con cui ha pubblicato i primi singoli tra rap, trap e punk. L’esordio solista è arrivato nel 2020 con l’EP GIOVA + GIOVA, seguito nel 2022 dall’album Animali Notturni per Island Records, con collaborazioni di Gemello, Priestess e Sina.

Negli anni il cantautore si è dedicato anche all’attività live tra club e festival italiani, dal Viper Theatre e l’Anfiteatro di Fiesole a Firenze fino a Villa Ada e il Lanificio159 a Roma, oltre a rassegne come il Beat Festival. Tra le sue influenze ci sono James Blake, Liberato, Björk e Myss Keta.

Foto di Laura Baldin